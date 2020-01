PBWohin geht die Reise, ?

PB weist am 30.01.2020, 09:06 Uhr einen Kurs von 15.15 USD an der Börse NASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" geführt.

Unsere Analysten haben PB nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber PB. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält PB daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält PB von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet PB niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Der Unterschied beträgt 1,01 Prozentpunkte (1,85 % gegenüber 2,86 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 27,94 ist die Aktie von PB auf Basis der heutigen Notierungen 26 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (22,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".