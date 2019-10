PBF Energy: Genau das was haben wir angekündigt

Für die Aktie PBF Energy aus dem Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.10.2019, 20:40 Uhr, ein Kurs von 32.76 USD geführt.

Unsere Analysten haben PBF Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: PBF Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,83 % und somit 1,38 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,21 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die PBF Energy-Aktie ein Durchschnitt von 29,32 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,98 USD (+12,48 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (25,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+26,94 Prozent Abweichung). Die PBF Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. PBF Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von PBF Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um PBF Energy. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".