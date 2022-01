PBF Energy Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Am 31.12.2021, 18:27 Uhr notiert die Aktie Pbf Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 13.06 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 15,69 % ist Pbf Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,42 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 10,26 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Pbf Energy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Pbf Energy mit einer Rendite von 88,08 Prozent mehr als 37 Prozent darüber. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 50,92 Prozent. Auch hier liegt Pbf Energy mit 37,16 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten PBF Energy Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PBF Energy jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PBF Energy Aktie.

PBF Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...