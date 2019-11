PAYONE gewinnt BestSecret Flagship Store

Weitere Suchergebnisse zu "Ingenico":

Frankfurt am Main (ots) - Der Modekonzern BestSecret | Schustermann &Borenstein, Betreiber des exklusiven Designer-Off-Price-Onlineshops BestSecretsowie von vier Fashion-Stores, setzt bei der Eröffnung des erstenBestSecret-Stores auf PAYONE. Der Full-Service-Zahlungsanbieter, der als JointVenture des weltweit führenden Payment-Dienstleisters Ingenico Group und demDeutschen Sparkassenverlag, dem europaweit einzigartigen deutschenSparkassennetz, von den Stärken beider Gesellschafter profitiert, verantwortetdas Acquiring sowie den Netzbetrieb und stellt die Terminals im neuenFlagshipstore in Frankfurt bereit.Der im September im neuen Flughafen-Quartier "Gateway Gardens" eröffnete Storefirmiert als einzige der aktuellen Filialen unter dem bislang alleinig demOnline-Business vorbehaltenen Markennamen "BestSecret" - die anderen Standorte(München und Wien) treten unter dem kombinierten Firmennamen BestSecret |Schustermann & Borenstein auf.Damit übernimmt PAYONE zukünftig das komplette stationäre Payment: DasPOS-Geschäft in Wien wird bereits seit 2014 von PAYONE betreut, München wird in2020 folgen. Das Online-Zahlungsgeschäft wird von dem ebenfalls zur IngenicoGroup gehörenden PAYONE-Schwesterunternehmen Bambora abgewickelt."Längst kommen Kunden entlang ihrer Customer Journey nicht nur mit einem Kanalin Berührung. Daher haben wir uns auch für die Eröffnung des erstenBestSecret-Stores entschieden. Dabei rundet ein reibungsloses Bezahlen das360°-Shoppingerlebnis ab", sagt Marian Gradl-Schikora, CCO von BestSecret.Niklaus Santschi, Vorsitzender der Geschäftsführung von PAYONE, ergänzt: "Esgibt kaum ein besseres Lob als eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die erweitertwird und uns die Gelegenheit gibt, mit unserem Kunden zu wachsen. Wir freuen unssehr, nun auch das POS-Geschäft für BestSecret zu verantworten."In der BestSecret-Filiale in Frankfurt können Kunden bequem mitMastercard, VISA, Maestro, V-Pay, girocard, American Express, JCB,UPI und Diners/Discover zahlen.Über PAYONEPAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas und versteht sich alsPartner des Handels. Am POS, online oder mobil - PAYONE hilft Händlern undDienstleistern bei den immer komplexer werdenden Herausforderungen in Bezug aufZahlprozesse und Vertriebskanäle. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgtPAYONE hierbei für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicher undnahezu unsichtbar funktioniert. Egal, ob Kredit- und Debitkarten, alternativeZahlungsmittel, Karten- und Automatenterminals, E-Commerce oder Mobile Payment -PAYONE liefert individuelle Lösungen sowie höchste Sicherheitsstandards.So helfen zukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE dem Handeldabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden zu fokussieren.Dabei verfolgt PAYONE immer das Ziel, ein reibungsloses Payment zu ermöglichen.PAYONE wickelt für seine rund 365.000 Kunden in der DACH-Region mehr als 2,5Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Überdies hält das Unternehmen mit seinenüber 1.200 Mitarbeitern an acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit,die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen.PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und des DeutschenSparkassenverlags. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebensowie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Zu den Kunden zählen beispielsweiseZalando, immonet.de, sony music, Hagebaumarkt und Mister Spex.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.payone.comÜber BestSecretBestSecret ist eine exklusive 360°-Shopping-Community mit über 3.000 bekanntenDesignerlabels bis zu 80% reduziert. Zugang zum Onlineshop erhält, wer von einembestehenden Mitglied eingeladen wird. 2007 ursprünglich für den deutschen Marktgegründet, ist BestSecret mittlerweile auch in Österreich, der Schweiz,Frankreich, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden miteigenen virtuellen Dependancen erfolgreich. Mehr Information unter:https://www.bestsecret.comÜber die Ingenico GruppeDie Ingenico Gruppe (Euronext: FR0000125346 - ING) ist der weltweite Marktführerim Bereich nahtlose Zahlungen und bietet intelligente, bewährte und sichereZahlungslösungen für alle Vertriebskanäle von Ladengeschäften über denOnline-Handel bis hin zum mobilen Handel an. Mit dem weltweit größten Netz vonZahlungsannahmestellen stellen wir sichere Zahlungslösungen auf lokaler,nationaler und internationaler Ebene sicher. Wir sind der bewährte,international führende Partner für Finanzinstitute und Einzelhändler, vonkleinen Händlern bis hin zu einigen der renommiertesten Marken weltweit. UnsereLösungen ermöglichen Händlern einfachere Zahlungsvorgänge und die Erfüllung desLeistungsversprechens ihrer Marke. Bleiben Sie mit uns in Kontakt:www.ingenico.com & @ingenicoPressekontakt:Susanne GruppLyoner Straße 9 | 60528 Frankfurt/MainPhone: +49 69 6630-5132E-Mail: susanne.grupp@bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell