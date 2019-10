PAYONE: Wechsel in der Geschäftsführung - Roland Schaar wird Neuer CTO (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die PAYONE GmbH, ein Full-Service-Anbieter für Payment-Lösungenmit Sitz in Frankfurt am Main, beruft Roland Schaar (48) zum neuenMitglied der Geschäftsführung und Chief Technology Officer (CTO). Erfolgt Jan Kanieß nach, der das Unternehmen nach 17 Jahren auf eigenenWunsch verlässt.Schaar wechselt von der 4Finance Group S.A. zur PAYONE. Bei demglobal agierenden Fintechunternehmen war er seit 2017 als ChiefTechnology Officer tätig.Der ausgewiesene Technologie-Experte bringt rund 23 Jahre anErfahrung in IT-affinen internationalen Unternehmen aus dem Payment-und Finanzbereich mit. Seine Karriere startete der Diplom-Ingenieurnach Abschluss des Studiums an der Karl-Franzens-Universität sowieder Technischen Universität Graz (Österreich) im IT-Consulting beider Management- und Technologieberatung Accenture. Es folgtenStationen in führenden IT-Positionen bei der ÖsterreichischeVolksbanken AG sowie auf CIO- und CTO-Ebene innerhalb der PaysafeGroup plc.Schaar wird in seiner Funktion als CTO für die Verschmelzung derunterschiedlichen IT-Plattformen, die Sicherstellung des IT-Betriebesund den Ausbau der IT-Infrastruktur verantwortlich sein. Darüberhinaus gehören Digitalisierung und die Migration aller Produkte zuseinen Aufgaben."Wir freuen uns, Roland Schaar als CTO gewonnen zu haben. Er hatin seiner Laufbahn vielfach bewiesen, dass er die Zusammenführung vonIT-Landschaften und Systemen erfolgreich realisieren kann, ohne dabeidie anspruchsvollen Anforderungen des Tagesgeschäfts zuvernachlässigen. Als Zahlungsdienstleister bildet die IT dasHerzstück unseres Unternehmens. Dazu gehören im Zuge derallgegenwärtigen Digitalisierung kontinuierliche technologischeInnovationen. Roland wird uns unterstützen, diese digitaleTransformation konsequent in jedem Bereich der neuen PAYONEumzusetzen. Die daraus resultierende Effizienzsteigerung garantiertuns nachhaltiges Wachstum. Außerdem schafft sie Spielraum für dieEntwicklung neuer Geschäfts- und Produktfelder, die wiederum unsereKunden in ihrem Geschäftserfolg unterstützen sollen", erklärt NiklausSantschi, CEO von PAYONE. "Mein großer Dank gilt Jan Kanieß, der alsMitgründer des Payment Service Providers PAYONE GmbH das Fundamentfür das heutige Joint Venture gelegt und die Transformation zu einemder größten Zahlungsabwickler im DACH-Raum Deutschland, Österreichund Schweiz mitgestaltet hat."Über PAYONEPAYONE ist einer der führenden Payment-Anbieter Europas undversteht sich als Partner des Handels. Am POS, online oder mobil -PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den immer komplexerwerdenden Herausforderungen in Bezug auf Zahlprozesse undVertriebskanäle. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONEhierbei für ein Payment, das im Hintergrund einfach, schnell, sicherund nahezu unsichtbar funktioniert. Egal, ob Kredit- und Debitkarten,alternative Zahlungsmittel, Karten- und Automatenterminals,E-Commerce oder Mobile Payment - PAYONE liefert individuelle Lösungensowie höchste Sicherheitsstandards.So helfen zukunftsweisende Omnichannel-Konzepte aus dem HausePAYONE dem Handel dabei, sich konsequent auf die Bedürfnisse dereigenen Kunden zu fokussieren. Dabei verfolgt PAYONE immer das Ziel,ein reibungsloses Payment zu ermöglichen.PAYONE wickelt für seine rund 365.000 Kunden in der DACH-Regionmehr als 2,5 Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Überdies hält dasUnternehmen mit seinen über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternan acht Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit überdas klassische Payment-Geschäft hinausgehen.PAYONE ist ein Unternehmen der Ingenico Gruppe und der DSV-Gruppe(Deutscher Sparkassenverlag). PAYONE arbeitet europaweit für namhafteglobale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Zuden Kunden zählen beispielsweise Zalando, immonet.de, Sony music,Hagebaumarkt und Mister Spex.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.payone.comPressekontakt:Susanne GruppLyoner Straße 9 | 60528 Frankfurt/MainPhone: +49 69 6630-5132E-Mail: susanne.grupp@bspayone.comOriginal-Content von: BS PAYONE GmbH, übermittelt durch news aktuell