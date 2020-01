München (ots) - Deutschlands größtes Bonusprogramm PAYBACK feiert gemeinsam mitKunden und Partnerunternehmen seinen 20. Geburtstag. Zum Start desJubiläumsjahres erhalten mehr als 31 Millionen PAYBACK Kunden ab 1. Februar 2020die Chance, den großen PAYBACK Jackpot zu knacken. Bis zum 20. Februar erhöhtjeder Einkauf bei teilnehmenden Partnern den Jackpot um einen weiteren PAYBACKPunkt. Jeder Einkauf gilt somit als zusätzliche Chance, den Pot zu knacken.Kunden erhalten direkt an der Kasse - bei Online- oder mobilen Einkäufen perE-Mail - Jackpot-Lose mit zugehörigen Gewinncodes, die dann in der PAYBACK Appeingegeben werden können. Jede weitere Codeeingabe erhöht die Gewinnchance aufden großen PAYBACK Jackpot, aber auch auf tolle Sofortgewinne in Form vonCoupons und Sachpreisen. Hier gibt es u.a. Einkaufsgutscheine in Höhe von bis zu2.500 Euro, Eintrittskarten für Partner-Events, Wellnessreisen und Tickets fürdie Fußball-Bundesliga zu gewinnen.Der gesamte Jackpot-Gewinn wird nach Ende des Kampagnen-Zeitraums an 20glückliche Gewinner, die aus allen Teilnehmern gezogen werden, zu gleichenTeilen aufgeteilt.Über PAYBACK:PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine inDeutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sieerhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "EinProgramm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurcheinen erheblichen Betrag pro Jahr. 90 Prozent der gesammelten Punkte werden vonden Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partneroder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals dasmobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wirdaktiv von 9,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:Weitere Informationen:Nina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACKtwitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/102404/4506518OTS: PAYBACK GmbHOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell