München (ots) - Die PAYBACK Visa Flex+ Karte zählt zu den ausgezeichneten Produkten, die den "Deutschen Fairness-Preis 2020" erhalten. In der Kategorie "Kundenkreditkarten" konnte sich die Kreditkarte des führenden deutschen Bonusprogramms gegen andere bekannte Kreditkarten durchsetzen. Dies ergab eine Studie des Nachrichtensenders ntv und des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). "Die PAYBACK Visa Flex+ Kreditkarte mit flexibler Ratenzahlung bedeutet für unsere Kunden einen echten Mehrwert: Mit ihr können auch außerhalb des PAYBACK Partnerverbunds bei jeder Zahlung Punkte gesammelt werden, die nicht verfallen. Weltweit kann kostenlos Bargeld abgehoben werden, die Teilzahlungsfunktion ermöglicht zusätzlich finanzielle Freiräume. Dafür on top den 'Deutschen Fairness-Preis 2020' zu erhalten, ist eine tolle Auszeichnung", so Nadine Lesch, Abteilungsleitung Cards & Online Panel bei PAYBACK.Der Award wird zum siebten Mal von ntv in Zusammenarbeit mit dem DISQ vergeben. Die Basis bildet eine umfangreiche Befragung von deutschen Konsumenten, bei der über 55.000 Kundenmeinungen eingeholt und rund 800 Anbieter von den Verbrauchern bewertet wurden.Für die Ehrung mit dem "Deutschen Fairness-Preis" sind das Preis/Leistungsverhältnis, die Zuverlässigkeit sowie die Transparenz der Unternehmen ausschlaggebend. Berücksichtigt wurden Unternehmen aus 57 verschiedenen Branchen. Preisträger sind die jeweils am besten bewerteten Unternehmen in den untersuchten Branchen. Die Erhebung der Kundenmeinungen erfolgte von April bis Juni 2020 anhand einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".Pressekontakt:Nina PurtscherDirector Corporate CommunicationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 MünchenTel.: +49 (0) 89 997 41 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.net, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell