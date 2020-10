München (ots) - Umfrage von BILD und ServiceValue: PAYBACK App zusammen mit wetter.de und eBay Kleinanzeigen auf dem SiegertreppchenGroße Anerkennung der Nutzer für die PAYBACK App: User bewerten die App des führenden Bonusprogramms (http://www.payback.de) mit einem "sehr hohen Kundennutzen". Das ist das Ergebnis einer umfassenden nationalen Studie der BILD Zeitung, die zusammen mit ServiceValue durchgeführt wurde. In der Kategorie "Alltags-Apps" liegt die PAYBACK App noch vor dem Instant-Messaging-Dienst "WhatsApp" unter den Top 3 Applikationen für den Alltag. Die Plätze 1 und 2 belegen das Wetterportal wetter.com und die eBay Kleinanzeigen App. "Über 10 Millionen Kunden in Deutschland nutzen schon die PAYBACK App. Denn sie ist einfach und sicher und bündelt viele praktische Services. Kunden können mobil Punkte sammeln, Coupons aktivieren und sogar bezahlen. Diese weitere Auszeichnung von BILD zeigt einmal mehr, welchen tollen Mehrwert sie Kunden bringt", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und PAY bei PAYBACK.Die Untersuchung unter dem Motto "Kundenkönig" von BILD in Kooperation mit ServiceValuebasiert auf einer Online-Befragung, bei der zum ersten Mal der Kundennutzen von über 3.000 Unternehmen aus 233 Branchen untersucht wurde. Insgesamt ist die Untersuchung das Ergebnis von 890.000 Verbraucherurteilen Alle Ergebnisse sind unter www.kundenkoenig.de (https://www.servicevalue.de/wettbewerbe/branchenuebergreifend/deutschlands-kundenkoenige-bild/ranking/ranking-alltagsapps/) öffentlich zugänglich.Eine Grafik zu den Top Alltagsapps finden Sie hier (https://www.payback.net/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback/).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von über 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".Pressekontakt:Nina PurtscherDirector Corporate CommunicationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 MünchenTel.: +49 (0) 89 997 41 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.net, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell