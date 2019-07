München (ots) - Über acht Millionen Kunden nutzen dasBonusprogramm PAYBACK bereits mit der PAYBACK App, mit der man nichtnur Punkte sammeln und Coupons aktivieren, sondern auch mobilbezahlen kann. Die App zählt zu den Top 3 Shopping Apps inDeutschland und wurde nun mit der neuen Funktion "PAYBACK GO"ausgestattet, die technisch einmalig und besonders praktisch ist: DiePAYBACK App ermöglicht Kunden, in der Filiale des jeweiligen Partnersmobil "einzuchecken". Dadurch ändert sie sich automatisch inhaltlichund farblich und zeigt die spezifischen Angebote und Coupons desPartners an. So wird mit PAYBACK GO aus dem ursprünglichen Motto desMultipartner-Programms "Eine Karte - viele Partner" das neue unddigitale "Eine App - viele Partner"."Die Partnerunternehmen können hier sehr flexibel ihre Services,Angebote und zusätzliche Coupons integrieren. Auch eineBenachrichtigungsfunktion ist auf Kundenwunsch verfügbar. Das heißtfür Kunden, sie kaufen noch bequemer ein und sammeln mit PAYBACK GOnoch mehr Punkte als bisher", so Michael Eichhorn, bei PAYBACKverantwortlich für die Digitalisierung des Point of Sale. PAYBACK GOfunktioniert deutschlandweit bei Partnern wie Aral, Alnatura,dm-drogerie markt, Fressnapf, Real, REWE und PENNY.Immer mehr Kunden nutzen das mobile PAYBACK, mehr als ein Viertelder 31 Millionen aktiven PAYBACK Punktesammler setzen schon die Appein, Tendenz stark wachsend. Auch die Bezahlfunktion via PAYBACK Appist sehr erfolgreich und zählt mit mehreren hunderttausend Nutzern zueiner der beliebtesten in Deutschland. "Der Erfolg basiert auf demThema 'Relevanz'. Weil die Services und Angebote unseren Kunden einenspürbaren Mehrwert bringen und sicher sind, werden sie genutzt."Bilder zur neuen Funktion "PAYBACK GO" in der PAYBACK App findenSie unter https://www.payback.net/dePressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: +49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACK.Deutschlandtwitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell