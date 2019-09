PAX Global: Glauben Sie das?

PAX Global weist am 10.09.2019, 02:58 Uhr einen Kurs von 3.39 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt.

Unser Analystenteam hat PAX Global auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der PAX Global verläuft aktuell bei 3,34 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 3,39 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,5 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 3,2 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die PAX Global-Aktie der aktuellen Differenz von +5,94 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von PAX Global investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,37 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen Mehrertrag in Höhe von 0,26 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: PAX Global erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -9,67 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,19 Prozent im Branchenvergleich für PAX Global bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,99 Prozent im letzten Jahr. PAX Global lag 1,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.