Die PAW-Patrol kommt mit Superkräften in die CinemaxX Kinos / Brandneues Kino-Abendteuer PAW PATROL: MIGHTY PUPS - Tickets im Vorverkauf

Hamburg (ots) - Das wird galaktisch gut! Ab dem 12. Juli kommen Marshall, Chase, Rubble & Co. auf die große Kinoleinwand und nehmen ihre kleinen und großen Fans mit auf ein neues Kino-Abenteuer. Mit MIGHTY PUPS beginnt eine neue Geschichte der PAW-Patrol, die nun mit Superkräften und Supermotivation ausgestattet ist. Das extra fürs Kino produzierte 45-minütige Abenteuer findet deutschlandweit bei CinemaxX seinen Weg auf die große Kinoleinwand. Kinotickets kosten für Klein und Groß 4,99 Euro. Tickets sowie alle Spieltermine gibt es auf http://www.cinemaxx.deGroßartige Neuigkeiten für alle großen und kleinen PAW-Patrol-Fans. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein - das ist normalerweise das Motto der beliebten Welpen-Crew und ihres zweibeinigen Anführers Ryder. Doch dieses Mal kommt alles anders. Als die jungen Hunde und ihr menschlicher Anführer von einem Meteoriten getroffen werden, entwickeln Chase, Marshall, Everest und die anderen plötzlich Superkräfte. Doch nicht nur sie - auch Harold, der Neffe von Bürgermeister Besserwisser und verantwortlich für den Einschlag des Meteoriten, profitiert von der mysteriösen grünen Energie, mutiert zum Riesenroboter und nimmt Ryder in Gefangenschaft. Sein Plan: der Super-Bürgermeister der Abenteuerbucht zu werden. Schaffen es die jungen Super-Hunde, Ryder zu befreien und Harold um seinen zwielichtigen Plan zu bringen?PAW PATROL: MIGHTY PUPS ist ein von Nickelodeon und Spin Master für die große Leinwand produziertes neues Abenteuer der PAW-Patrol.Das erste Screening findet am 12. Juli statt. Weitere Termine geplant.Gesamtlänge 45 min, FSK 0.Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.Alle Informationen gibt es auf http://www.cinemaxx.de/gesundbleibenDas ist die PAW-PatrolChase , ein Schäferhund. Er ist der Polizeihund der Truppe und stets als Erster zur Stelle. Marshall , ein etwas tollpatschiger Dalmatiner, der leicht zu begeistern ist.Rocky , ein Mischling mit Sinn fürs Recyceln.Rubble , der mit seinem Bagger von nichts gestoppt werden kann.Skye , das einzige Mädchen der PAW Patrol. Mit ihrem Gleitschirm und ihrer positiven Art ist sie stets zur Stelle.Zuma , ein Labradorwelpe, der Wasser über alles liebt. In Seenot? Hier kann Zuma helfen und hat immer eine passende Idee.Everest ist die quirlige Expertin für Schnee und Eis.Ihre Aufträge erhält die PAW Patrol von Ryder. Der zehnjährige Junge kennt sich aus mit Technik und kann sein Retter-Team so bei seinen Einsätzen unterstützen.Teilnehmende CinemaxX Kinos:Augsburg, Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Halle, Hamm, Hannover, Heilbronn, Hamburg Dammtor, Hamburg Wandsbek, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Sindelfingen, Trier, Wolfsburg, Wuppertal, WürzburgPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9588/4640158OTS: CinemaxX Holdings GmbHOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell