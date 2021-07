PAVIS Payments etabliert sich als zugelassener Zahlungsdienstleister für die IP-Branche

München (ots) - Tochterunternehmen von PAVIS schließt BaFin-Zertifizierung erfolgreich abNach einem mehrjährigen Prozess hat PAVIS Payments, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der PAVIS GmbH, jetzt alle Anforderungen an Zahlungsdienstleister durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erfolgreich umgesetzt. Damit werden Zahlungsprozesse für Patent- und Markengebühren gemäß des im Januar 2018 in Kraft getretenen Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) gesetzeskonform und nach den Anforderungen der BaFin umgesetzt. PAVIS Payments ist damit das erste Unternehmen in der IP-Branche, das diese Anforderungen vollständig erfüllt und als "Zahlungsdienstleister" auftreten darf.Thomas Gruber, Geschäftsführer der PAVIS GmbH und der PAVIS Payments GmbH, erläutert: "Das Inkrafttreten des ZAG hat unser Geschäftsmodell auf eine wichtige Probe gestellt. Als weltweiter Dienstleister für wiederkehrende Gebührenzahlungen an Patent- und Markenämter im Auftrag der Rechteinhaber waren wir verpflichtet, unsere Transaktionen gemäß den Anforderungen der BaFin zu regulieren. In Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsamt, anderen erfahrenen Experten und unseren über 1.400 Kunden haben wir in der neuen Tochtergesellschaft PAVIS Payments alle Finanztransaktions-Prozesse regelkonform aufgesetzt. Wir sind das erste Unternehmen in der Branche, das diesen umfangreichen Prozess demnächst erfolgreich abschließt."Hohe Hürden der BaFin erfolgreich überwundenDie BaFin stellt hohe Anforderungen an Zahlungsdienstleister, um die Kunden der Finanz-Dienstleistungen optimal zu schützen und Missbrauch bestmöglich vorzubeugen. So steht am Anfang des Prozesses eine umfangreiche fachliche Eignungs- und Inhaberprüfung. "PAVIS ist seit 40 Jahren als grundsolider und wirtschaftlich gesunder Dienstleister für den Zahlungsverkehr im IP-Bereich tätig und konnte diese Hürde entsprechend unproblematisch überwinden", sagt Thomas Gruber.Auch bei der internen Verwaltung der Zahlungsströme gelten strikte gesetzliche Anforderungen. So müssen sich Zahlungsdienstleister im Unterschied zu Zahlungsinstituten (Vollbanken) zwar nicht an der Einlagensicherung beteiligen. Sämtliche Zahlungen müssen aber transparent über ein Treuhand-Sammelkonto abgewickelt werden. "Wir haben zusätzlich die PAVIS Payments als eigenes Tochterunternehmen gegründet, um im Falle einer Schieflage der Muttergesellschaft alle Geldeingänge unserer Kunden abzusichern", so Gruber.Know your customer-Prozess mit 1.400 KundenZu den weiteren Maßnahmen bei der Umsetzung der BaFin-Regeln gehören ein Kontrollsystem mit internen und externen Revisoren, Abschlussprüfern und die Umsetzung eines konsequenten Vier-Augen-Prinzips im Unternehmen. Um Geldwäsche und Terrorfinanzierung zu entgegnen, ist PAVIS Payments außerdem verpflichtet, umfangreiche Informationen über seine aktiven Geschäftskunden einzuholen: "Der 'know your customer'-Prozess ist sicher der aufwändigste Teil der BaFin-Zertifizierung. Wir erheben derzeit bei unseren mehr als 1.400 Kunden detaillierte Unternehmensdaten bis hin zur Beteiligungsstruktur, die wir der Financial Intelligence Unit (FIU) - der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in Deutschland - im Verdachtsfall nach dem Geldwäschegesetz zur Verfügung stellen müssen", erläutert Gruber. "Wir sind stolz darauf, dass sich alle unsere Kunden diesem Prozess vollständig unterziehen, sogar in China."Mit der erfolgreichen Zertifizierung als Zahlungsdienstleister baut PAVIS Payments seinen Vorsprung im Bereich beim IP-Service entscheidend aus. "Wir haben nicht nur jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich, sondern treten jetzt auch vollkommen rechtssicher, transparent und compliance-konform im Markt auf", betont PAVIS Payments-Geschäftsführer Thomas Gruber.Über PAVIS PaymentsDie PAVIS Payments GmbH ist ein Tochterunternehmen der PAVIS GmbH und wurde 2018 gegründet, um den erlaubnispflichtigen Zahlungsdienst für die Kunden der PAVIS GmbH zu erbringen.PAVIS ist ein weltweit führender Anbieter von IP-Management-Dienstleistungen. Seit mehr als 40 Jahren ist PAVIS der Partner für Patentagenturen, Anwaltskanzleien und IP-Abteilungen von Unternehmen jeglicher Größe. Innovative technische Lösungen, optimierte Abläufe und ein hoher Automatisierungsgrad haben PAVIS zu einem der effizientesten und zuverlässigsten IP-Management-Dienstleister mit dem Fokus auf Patent- und Markenverlängerungen sowie damit einhergehenden Diensten gemacht.Pressekontakt:PAVIS Payments GmbHTorsten Krauskraus@pavis.deTel.: +49 (0) 81 51 - 91 68 - 0Original-Content von: PAVIS Payments GmbH, übermittelt durch news aktuell