PASTEWKA-Kinotour bei CinemaxX / Einzigartige Serien-Preview-Tour mit Bastian Pastewka

Hamburg (ots) - PASTEWKA-Fans wird der Start ins neue Jahr ganz besondersversüßt! Ab dem 31. Januar 2020 besucht Bastian Pastewka höchstpersönlich sechsCinemaxX Kinos und stellt dort die ersten vier Episoden der brandneuen zehntenStaffel vor Veröffentlichung auf Amazon Prime Video vor. Nach demSerien-Screening der Episoden 1 - 4 steht der TV-Star den Gästen der Kinotourfür Fragen zur Verfügung. Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Besucherdes Kinoevents auch noch die Gelegenheit, sich Autogramme zu sichern. Ticketsfür das fantastische Serienevent mit Bastian Pastewka sind im Vorverkauf an denKinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie unterhttps://www.cinemaxx.de/film/pastewka-kinotour erhältlich.Ein Muss für PASTEWKA-Fans! PASTEWKA zählt zu den beliebtesten undrenommiertesten Comedyserien auf dem deutschen Markt. Zum letzten Mal werden dieZuschauer mit neuen, unverwechselbar lustigen und skurrilen Geschichten in 10Folgen und der großen Dokumentation "Der letzte Trip" an den Höhen und Tiefender Pastewka-Familie teilhaben.Bastian Pastewka: "Nach 15 Jahren, 10 Staffeln und 99 Folgen endet PASTEWKA nunendgültig! Das wollen wir mit unseren treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, Fansund Nerds feiern. Wir zeigen die ersten 4 Episoden der finalen Staffel aufgroßer Leinwand - und ich gebe mir große Mühe, hinterher die eine oder andereTräne persönlich zu trocknen, ob sie nun vor Lachen oder aus Wehmut geflossenist!"Die ersten vier Folgen seiner finalen Reise präsentiert Bastian Pastewkapersönlich in ausgewählten CinemaxX Kinos. Bei den sechs Terminen wird derComedy-Star sich Zeit für seine Fans nehmen. Bei einer Fragerunde im Kino undeiner anschließenden Autogrammstunde haben Gäste des Kinoevents in jeder Stadtdie Möglichkeit, ihrem Star hautnah zu sein.Pastewka ist ein Amazon Original, produziert von BRAINPOOL Pictures im Auftragvon Minestrone TV. Ausführender Produzent ist Tobi Baumann.Alle Termine im Überblick:31.01.2020 CinemaxX Hamburg Dammtor01.02.2020 CinemaxX Hannover02.02.2020 CinemaxX Bielefeld03.02.2020 CinemaxX Mülheim05.02.2020 CinemaxX Augsburg06.02.2020 CinemaxX München