PASST ZU MIR - engbers und Markenbotschafter Wotan Wilke Möhring starten gemeinsam in die neue Saison Frühjahr/Sommer 2017 (FOTO)

Gronau (ots) -Ein eingespieltes Team: Schauspieler Wotan Wilke Möhring ist auchim Frühjahr/Sommer 2017 der Markenbotschafter desMännermode-Spezialisten engbers. Unter dem Motto "PASST ZU MIR"vertritt er die Marke öffentlich und präsentiert ab sofort die neueSaison - sowie auch eine Kapselkollektion - in über 300 Stores und imOnline-Shop in Deutschland und Österreich.Der Rollentausch vom Schauspieler zum Model gefällt Wotan WilkeMöhring. "Ich genieße die Shootings mit engbers sehr. Man kennt sichmittlerweile wirklich gut - das macht Spaß! An der neuen Kollektionmag ich wieder die Lässigkeit - sitzt, passt, fertig! Wie für unsMänner gemacht", so Möhring begeistert.Wotan Wilke Möhring ist ein authentischer Markenbotschafter, derdie Werte der lässig-sportiven Marke engbers glaubwürdig verkörpertund die Bekanntheit sowie das Image des Familienunternehmens über dasübliche Maß hinaus weiter stärkt. engbers-Geschäftsführer Bernd Boschunterstreicht: "Wotan passt perfekt zu uns. Er wird die Marke weiteremotional klar positionieren und vom Wettbewerb differenzieren.Unsere Kunden sind begeistert von ihm; das ganze engbers-Team auch.Er ist inzwischen mehr für uns als nur ein prominentes Zugpferd."Die zeitgemäße Imagekampagne Frühjahr/Sommer 2017 umfasst u.a.PoS-, Social Media- und PR-Aktionen.Über Engbers GmbH & Co. KGIMMER NOCH EIN FAMILIENUNTERNEHMEN. TYPISCH ENGBERS. Die EngbersGmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist heute die Nummer Eins fürsportive "Männermode zum Wohlfühlen" - nachhaltig undverantwortungsvoll produziert nach höchsten Standards. DasFamilienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau hat sichin seiner 70jährigen Geschichte von Deutschlands größtemHemdenhersteller konsequent zu einer der führenden Männermodemarkenentwickelt. engbers begeistert mit ausgewählten Materialien, lässigenSchnitten und perfekter Passform. Shopping bei engbers ist immer einErlebnis - in den mehr als 300 Stores in Deutschland und Österreichmit rund 1.800 Mitarbeitern oder im Online-Store. WeitereInformationen: http://www.engbers.com und http://www.engbers-xxl.comPressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGTanja PeltréPR/ÖffentlichkeitsarbeitDüppelstraße 448599 GronauE-Mail: peltre@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 114Original-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell