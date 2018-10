PARIS: Details zu Angeboten der Autobauer in der Diesel-Frage erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Spitzentreffen der Koalition zur Dieselkrise sind am Dienstag die Autokonzerne am Zug.



Beim Automobilsalon in Paris wird es vor allem darum gehen, wie insbesondere Daimler und BMW ihren Kunden bei der Anschaffung eines neuen Diesels entgegenkommen wollen. Im Gespräch waren zuletzt mehrere tausend Euro Prämie für Diesel-Besitzer, die ihren alten Wagen gegen einen saubereren Neu- oder Gebrauchtwagen eintauschen. Auch Volkswagen ist hier gefragt, der Konzern ist dieses Jahr aber nur mit seinen Töchtern wie Audi und Porsche, aber nicht mit VW selbst auf der Messe vertreten.

Ob sich die Koalition auch auf Regeln für die Nachrüstung älterer Diesel würde einigen können, um damit Fahrverbote zu vermeiden, war am Abend noch unklar.

Für das Publikum öffnet die Messe in Paris am Donnerstag. Insgesamt sind in diesem Jahr bis zum 14. Oktober mehr als 250 Aussteller vertreten. Die Messe, die dieses Jahr ihren 120. Geburtstag feiert, findet alle zwei Jahre statt. Im Jahr 2016 kam gut eine Million Besucher.