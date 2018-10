PARIS: Daimler hält sich mit Position zu Diesel-Konzept zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

PARIS (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hält seine Position zu den Diesel-Beschlüssen der Regierungskoalition in Berlin vorerst offen.



Man habe konstruktive Gespräche über Lösungen für die Kunden geführt, nun werde man sich den Vorschlag genau anschauen und sich dann erst dazu äußern, hieß es am Dienstag am Rande des Pariser Automobilsalons. Die Koalitionsspitzen hatten sich zuvor darauf geeinigt, dass Besitzer älterer Diesel in Regionen mit besonders schmutziger Luft neue Angebote zum Kauf sauberer Wagen und für Motor-Nachrüstungen bekommen sollen. Insbesondere bei den Nachrüstungen waren viele Details allerdings noch offen./eni/DP/nas