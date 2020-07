PARAGON PARTNERS wird neuer Gesellschafter der WEKA Firmengruppe

Kissing (ots) - PARAGON PARTNERS, eine der führenden privaten Beteiligungsgesellschaften in Europa, erwirbt sämtliche Anteile der WEKA Firmengruppe ( http://www.weka-holding.de ), einem führenden Anbieter im Bereich Fachinformationen, Software, Weiterbildungen & Services für die DACH-Region und Frankreich.Dr. Edin Hadzic, Mitbegründer und Geschäftsführer von PARAGON PARTNERS, sagte: "WEKA ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die wir als neuer Gesellschafter mit dem Management Team und den Mitarbeitern fortschreiben wollen. Die diversifizierte Struktur und die unternehmerische Kultur der Unternehmensgruppe wollen wir weiterhin stärken. Die Weiterentwicklung von Märkten, Produkten und die Digitalisierung der Unternehmensprozesse stehen auch in Zukunft im Vordergrund. Gezielte Akquisitionen zur Portfolioergänzung bleiben nach wie vor Teil der Unternehmensstrategie. Wir heißen WEKA in der Paragon-Familie willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit."Wolfgang Materna, Geschäftsführer der WEKA Holding: "Ich freue mich, mit Paragon Partners einen Gesellschafter mit ausgezeichneten Referenzen, Zielstrebigkeit und Zuverlässigkeit gefunden zu haben, der durch seine Erfahrungen in der Medien-Branche alle Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der WEKA-Gruppe mitbringt und bei dem wir die Zukunft von WEKA, unseren Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern in guten Händen sehen. Wir freuen uns, ein Teil der Paragon-Familie zu sein. Das Management und die Mitarbeiter der WEKA-Gruppe werden auch in der neuen Gesellschafterstruktur alles für die erfolgreiche Fortführung der Geschäfte geben."Über WEKAWEKA wurde im Jahr 1973 als Fachverlag für Verwaltung und Industrie von Werner und Karin Mützel gegründet. Über die letzten Jahrzehnte entwickelte sich WEKA zu einer diversifizierten Mediengruppe und hat durch ein breites Fachinformations- und Formatangebot eine führende Markposition eingenommen. Die WEKA Firmengruppe hat ihren Hauptsitz in Kissing (Deutschland) und umfasst 23 Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. WEKA beschäftigt insgesamt 1.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund EUR 250 Mio.Im Bereich "Business Information & Education" bietet WEKA Expertenwissen über Print-, Digital- (z.B. Online-Inhalte/ Datenbanken, Software, E-Learning) und Face-to-Face-Formate (z.B. Seminare, Fort- und Weiterbildung) an. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von regulatorischem und/ oder technischem Wissen und den darauf aufbauenden Neuerungen in spezifischen Nischen, wie etwa Arbeitssicherheit, Gefahrgüter, Recht und Steuern oder Zahnmedizin. Inhalte werden so aufbereitet, dass sie unmittelbare Anwendung in der Praxis finden und sich damit nahtlos in den Workflow der Kunden integrieren lassen.Das Segment "Business Communication" liefert Fachinformationen über Print- (primär Zeitschriften) sowie Digital-, Event- und Serviceformate für verschiedene Industrien. Dazu gehören beispielsweise Branchen wie Elektronik, ITK und Gebäudetechnik. Der Schwerpunkt liegt auf journalistischen Marken sowie spezifischen Daten und Services, die die Teilnehmer und Interessenten der jeweiligen Zielmärkte informieren.Über PARAGON PARTNERSPARAGON PARTNERS, gegründet 2004, ist eine führende private Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum mit mehr als EUR 1,2 Mrd. verwaltetem Eigenkapital. PARAGON PARTNERS arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen eng zusammen um nachhaltiges Wachstum zu sichern und operative Prozesse zu verbessern. Das Beteiligungsportfolio erstreckt sich über verschiedene Branchen(z.B. Industrial/ Professional Services, IP-Management, Media Analytics) und umfasst aktuell 12Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in München, Deutschland. Für weitere Informationen besuchenSie bitte http://www.paragon.de .Pressekontakt:Dr. Eberhard OplHead of Corporate DevelopmentRoemerstrasse 4D - 86438 KissingPhone: +49 / 82 33 / 23 - 431Fax: +49 / 82 33 / 23 - 195Mobile: +49 / 1 63 / 4 87 42 32Mail: Eberhard.Opl@WEKA.deURL: http://www.weka-holding.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58697/4639377OTS: WEKA Holding GmbH & Co KGOriginal-Content von: WEKA Holding GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell