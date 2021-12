PAPST FRANZISKUS EMPFÄNGT IN AUDIENZ DEN FAIRPLAY-MENARINI-PREIS

Vatikanstadt (ots/PRNewswire) -Im Jahr des 25-jährigen Jubiläums wurde eine Delegation von Menarini-Fairplay-Botschaftern vom Heiligen Vater in der Audienzhalle Paul VI. empfangenHeute Morgen wurde im feierlichen Rahmen der Audienzhalle Pauls VI. eine Delegation von Fair-Play-Menarini-Botschaftern vom Heiligen Vater in Audienz empfangen und überbrachte Botschaften der Hoffnung, des Respekts, der Ethik und des Einsatzes für andere, die typisch für Fair Play sind.Mit dem Fair-Play-Preis, der sich für das Gemeinwohl des Sports einsetzt, werden seit 1996 jedes Jahr Sportler und Institutionen aus der ganzen Welt ausgezeichnet, die sich durch ihre ethischen Grundsätze und ihren Beitrag zur Gesellschaft hervorgetan haben. Seit der allerersten Ausgabe sind die Preisträger auch Botschafter von Fair Play Menarini, die die edelsten Werte des Sports vertreten und zu positiven Vorbildern und Beispielen für künftige Generationen werden.Während der Audienz am Vormittag hatte eine große Delegation von Fair-Play-Menarini-Botschaftern, die die Preisträger der vergangenen Ausgaben des Fair-Play-Menarini-Preises vertraten, die Ehre, dem Heiligen Vater eine Gedenkplakette als Fair-Play-Botschafter zu überreichen.„Papst Franziskus lehrt uns jeden Tag die Bedeutung von Werten wie Brüderlichkeit, Solidarität und Respekt für andere. VomHeiligen Vaterin Audienz empfangen zu werden, um die gesunden Werte des Sports und des Lebens zu würdigen, war ein wertvolles Geschenk für die Fair Play Menarini-Botschafter", erklärten Lucia und Alberto Giovanni Aleotti, Aktionäre und Mitglieder des Menarini-Vorstands. „Die Worte von Papst Franziskus und die Beispiele der Fairplay-Botschafter erinnern uns alle daran, dass die wahren Champions im Leben diejenigen sind, die sich auch in den schwierigsten Momenten auf ihre Hingabe und ihr Talent verlassen, die Regeln immer respektieren und bereit sind, ihren Gegnern die Hand zu geben."Nachstehend finden Sie die Liste der heute Morgen anwesenden Fair Play Menarini-Botschafter und -Vertreter:- Giuseppe Abbagnale - Olympiasieger im Rudern und Vorsitzender des italienischen Ruderverbandes- Agostino Abbagnale - Olympiasieger im Rudern- Romano Battisti - Olympiasieger im Rudern und Mitglied der Luna Rossa Crew- Massimo Bonini -Fußballtrainer- Serse Cosmi - Fußballtrainer- Ferdinando De Giorgi -Trainer der italienischen Volleyball-Nationalmannschaft der Männer- Gabriella Dorio - Olympiasiegerin in der Leichtathletik- Andrea Giani - Volleyballtrainer- Pietro Giurdanella - Vorstandsmitglied der FNOPI- Eleonora Goldoni - Fußballspielerin- Carolina Kostner - Olympiasiegerin im Eiskunstlauf- Andrea Lucchetta - ehemaliger Volleyballspieler und Sportkommentator- Carolina Morace - Fußballtrainerin- Manuel Poggiali - Weltmeister im Motorradfahren- Francesca Porcellato - Paralympische Meisterin in der Leichtathletik und im Skifahren- Elisa Santoni - Olympiasiegerin in der rhythmischen Sportgymnastik- Ylenia Scapin - Olympiasiegerin im Judo- Giusy Versace - Paralympischer Athlet und Mitglied des ParlamentsDas Foto ist dieser Pressemitteilung beigefügt:Alle Rechte an diesem Foto liegen bei © Vatican MediaFolgen Sie uns auf den sozialen Medien:Facebook: @PremioFairPlayMenarini - Twitter: @PremioFairPlay - Instagram: @premiofairplay_menariniYouTube: Internazionaler Fair Play-Preis MenariniOffizielle Hashtags:#FairPlayMenarini #PremioFairPlayMenarini #XXVFairPlayMenariniFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1715529/Pope_Francis_International_Fair_Play_Menarini.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1715527/logo_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpgPressekontakt:Internationaler Fair Play Preis,Valeria Speroni Cardi,pressoffice@menarini.com,+39 055 56801Original-Content von: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, übermittelt durch news aktuell