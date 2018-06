Wiesbaden (ots) - Seit seiner Wahl im Jahr 2013 führt der Mann,der zum Papst gewählt wurde, den Namen des Heiligen Franziskus. Undseine Ziele sind denen seines Vorgängers gleich. Wim Wenders zeigt inseinem neuen Dokumentarfilm PAPST FRANZISKUS - EIN MANN SEINES WORTES(Start: 14. Juni) das Oberhaupt der Katholischen Kirche bei seinemWirken - auch und vor allem in der Interaktion mit Menschen. "Eineangemessene Bescheidenheit zeichnet die Regie von Wim Wenders aus.Dabei hat der Film auch etwas unvermeidbar Monumentales an sich, dennWenders und sein Team durchforsteten Hunderte von Stunden mitFilmmaterial von den Auftritten und Reisen des Papstes. Und so siehtman ihn um die Welt reisen, wobei er die Mächtigsten und die Ärmstender Erde trifft. Ob es kranke Kinder in einem afrikanischen Lazarettoder die Abgeordneten des amerikanischen Kongresses, die Opfer einesTaifuns in den Philippinen oder Staatsoberhäupter sind - der Papstbehandelt sie mit der gleichen Aufmerksamkeit und Würde, und auch fürdie Kamera stehen immer die Menschen im Mittelpunkt. Eineindrucksvolles Porträt." Dies sagt die fünfköpfige Expertenrunde derFBW über den Film, den sie einstimmig mit dem höchsten Prädikat"besonders wertvoll" auszeichnet.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/papst_franziskus_ein_mann_seines_wortesLilith ist die Tochter des Teufels und lebt in der Hölle. Docheigentlich ist sie ein ganz normaler Teenager. Aber Papa Teufel hältsie in ihrem luxuriösen Zuhause wie eine Gefangene. Längst möchteLilith raus in die Welt und zeigen, wie böse sie sein kann. Und sogehen Vater und Tochter eine Wette ein: Gelingt es ihr, innerhalbeiner Woche einen guten Menschen zum Bösen zu verführen, darf sie inder Welt bleiben. Ansonsten muss sie zurück in Papas Hölle. Klar,dass Papa Teufel eine Unterkunft der besonderen Art für sieausgewählt hat: Bei den Birnsteins im beschaulichen Ort Birkenbrunnhandelt es sich um eine nur Herzlichkeit ausstrahlende und jedemBösen fremde Familie. Bei MEINE TEUFLISCH GUTE FREUNDIN (Start: 28.Juni) von Marco Petry handelt es sich um eine überaus gelungeneVerfilmung eines erfolgreichen Jugendromans, den Petry ebensooriginell wie spritzig für die große Leinwand verfilmt hat. Die Juryder FBW verleiht der romantischen Teenie-Komödie das Prädikat"besonders wertvoll" und schreibt in ihrem Gutachten: "Ein schönesDrehbuch mit guten und pfiffigen Dialogen war die beste Grundlage füreinen sehr originellen und unterhaltsamen Film, der flott inszeniertwurde und vom prächtigen Spiel vor allem der jungen Protagonistenlebt. Emma Bading spielt hinreißend temporeich und sehr überzeugendin Sprache und Mimik des Teufels Töchterlein. Janina Fautz spieltwunderbar das vom Teufel auserwählte "Opfer" Greta, das schließlichzur besten Freundin Liliths wird und damit doch das Gute über dasBöse siegen lässt. Gut gewählt auch die Positionen und dasüberzeugende Spiel der Mitschüler, Lehrer und der weiteren Mitgliederder Gastfamilie von Lilith. Eine gute Kamera, die passendemusikalische Begleitung sowie das perfekte Set-Design mit einerschönen Ausstattung und Kostümen gehören zu den weiterenhandwerklichen Leistungen eines Filmes, der nicht nur einemjugendlichen Publikum viel Spaß bereiten wird." Und auch dieFBW-Jugend Filmjury, die den Film mit vier von fünf Sternen bewertethat, empfiehlt den Film als "kurzweilige Unterhaltung für einenschönen Kinonachmittag mit Freunden".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/meine_teuflisch_gute_freundinhttps://www.jugend-filmjury.com/film/meine_teuflisch_gute_freundinMit LOVE, SIMON startet am 28. Juni ebenfalls eineLiteraturverfilmung für die jugendliche Zielgruppe in den Kinos. DerFilm von Greg Berlanti erzählt die Geschichte von Simon, einem ganznormalen Teenager auf einer US-Highschool. Doch obwohl Simon eineliebevolle Familie und tolle Freunde hat, ist sein Leben nicht geradeleicht. Denn Simon ist schwul und zögert noch, sein überfälligesComing-Out zu vollziehen. Ein halbherziges Eingeständnis seinerNeigungen traut er sich in E-mails an einen anonymen Leidensgenossen,was eine Reihe von Komplikationen nach sich zieht, die aber dazuführen, dass Simon lernt, darauf zu vertrauen, dass Familie undFreunde ihn so lieben, wie er ist. Der Film hat die unabhängigeFBW-Jury mit seinen "gut beobachteten Details, den stimmigenDialogen und sympathischen Figuren" überzeugt, mit denen sich diejungen Zuschauer gut identifizieren können. Und auch die Eltern, sodie Jury, sind "keine Karikaturen, sondern liebe- undverständnisvoll". Für die FBW-Jury ist LOVE, SIMON "ganz auf der Höheder Zeit, wenn er zeigt, in welchem Ausmaß das Leben der jungenProtagonisten von den digitalen sozialen Netzwerken bestimmt wird.Zusätzlich hebt die Jury positiv hervor, dass es sich hier "um dieerste "gay teen romance" eines großen Studios handelt. Die Juryverleiht dem romantischen Teenie-Drama das Prädikat "wertvoll". DieFBW-Jugend Filmjury, die seit Neuestem auch Filmempfehlungen für dieZielgruppe 14+ ausspricht, vergibt vier Sterne und empfiehlt den Filmfür 14-25-jährige Zuschauer und alle Altersgruppen, "die an dieserThematik interessiert sind". 