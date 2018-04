PAPILLON mit Charlie Hunnam und Rami Malek ab dem 26. Juli 2018 im Kino (FOTO)

München (ots) -Mit der Neuinterpretation des Film- und Romanklassikers PAPILLONvon Regisseur Michael Noer kommt am 26. Juli 2018 die unglaublicheLebensgeschichte des Henri "Papillon" Charrière erneut auf die großeLeinwand. PAPILLON ist eine zeitlose Geschichte über dieexistentielle Kraft der Freundschaft, von Vertrauen, Hoffnung und demunerschütterlichen Lebenswillen unter extremsten Bedingungen. In denHauptrollen des eindrucksvollen Fluchtdramas spielen die US-StarsCharlie Hunnam und Rami Malek.Inhalt: Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) wird imFrankreich der 30er Jahre zu Unrecht wegen Mordes verurteilt und mussseine lebenslange Haftstrafe in der berüchtigten Strafkolonie St.Laurent in Französisch-Guayana verbüßen. Auf dem Weg dorthin begegnetPapillon dem seltsamen Louis Dega (Rami Malek), einem verurteiltenFälscher. Nachdem er ihn vor einem Angriff anderer Häftlingeverteidigen konnte, treffen sie eine Vereinbarung: Dega steht fortanunter Papillons Schutz, im Gegenzug finanziert Dega PapillonsFluchtversuche. Im Laufe der Zeit entwickelt sich zwischen den beidenMännern eine tiefe Freundschaft, die ihnen hilft, den schwerenArbeitsdienst und die sadistische Behandlung der Wärter zu überlebenund die ihnen immer wieder die Kraft gibt, nicht aufzugeben...Basierend auf den autobiografischen Romanen "Papillon" und"Branco" von Henri Charrière und dem Drehbuch von "Papillon" vonDalton Trumbo und Lorenzo Semple Jr. aus dem Jahr 1973 inszeniertRegisseur Michael Noer ("R", "Der Nordwesten") eine Neuauflage desFilmklassikers. In den Hauptrollen sind Charlie Hunnam ("KingArthur", "Die versunkene Stadt Z") als Papillon und Rami Malek("Nachts im Museum 1-3", "Mr. Robot") als Louis Dega zu sehen. Inweiteren Rollen spielen Roland Møller ("Unter dem Sand", "AtomicBlonde"), Yorick Van Wageningen ("Verblendung"), Tommy Flanagan("Guardians of the Galaxy Vol. 2") und Eve Hewson ("Bridge of Spies:Der Unterhändler").Kinostart: 26. Juli 2018 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Charlie Hunnam, Rami Malek, Yorick Van Wageningen, RolandMøller, Tommy Flanagan und Eve HewsonDrehbuch: Aaron GuzikowskiProduzenten: Joey McFarland, p.g.a., David Koplan, p.g.a., RamBergman und Roger CorbiRegie: Michael NoerUnter www.constantinfilm.medianetworx.de steht erstesPressematerial zum Download zur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unserebetreuenden Agenturen:Pressekontakt:Schmidt Schumacher Presseagentur(TV, Print, Radio PR)Barbara Schmidt, Claudia KettnerTel.: 030 / 26 39 13 0E-Mail: info@schmidtschumacher.dePure Online(Online)Michael SpalekTel.: 030 / 28 44 509 13E-Mail: michael.spalek@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell