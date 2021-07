PAN AMP veröffentlicht PANConference Center: DSGVO konformes Management von Meetings und Videokonferenzen

Hamburg (ots) - Die PAN AMP AG gab heute die Markteinführung von PANConference® Center bekannt, dass Behörden und Unternehmen dabei hilft, Meetings und Videokonferenzen zu planen, Teilnehmer und Gäste einzuladen und DSGVO konform zu betreiben.Der traditionelle Arbeitsplatz hat sich weiterentwickelt und angepasst, wobei Mitarbeiter und das Management mehre Orte als Arbeitsbereiche nutzen. Das PANConference® Center ermöglicht es Behörden und Unternehmen, die Informationssicherheit von Inhalten, die in Meetings und Videokonferenzen ausgetauscht werden, in den Mittelpunkt einer neuen Strategie der Organisation, der Datensparsamkeit, der Zugriffssicherheit und der selbstbestimmten Speicherung zu stellen, unabhängig davon, ob sie sich in einem Büro, an einem entfernten Ort oder im Homeoffice befinden.Zu den PANConference® Center Leistungsmerkmalen gehören:- Agenda Designer- Intelligentes und DSGVO konformes Meeting-Management- Geplante und Sofort-Meetings- Audio-, Video-, Tab-, Applikation-, Whiteboard- und Bildschirm- Multi-Streaming- Echtzeit-Messaging per PANChat- Dateifreigabe in Echtzeit- Selbstbestimmte Aufnahmeoptionen, DSGVO konform- Videokonferenzen in HD, Full HD und 4K- und viele weitere NeuerungenWährend der Videokonferenz können Präsenz- und Sofortnachrichten per Echtzeit-Messaging ausgetauscht werden und mit nur einem Klick können selbst Teilnehmer ohne Vorkenntnisse installierte Programme, Medien oder Bildschirme in die Videokonferenz als Multi-Stream einbinden. So bietet PANConference® Center nicht nur den nötigen hohen Grad an Flexibilität zur Zusammenarbeit von Personen, die über sichere Ende-zu-Ende verschlüsselte Verbindungen konferieren, sondern Inhalte und Daten werden geschützt und DSGVO konform vor dem Zugriff von Dritten übertragen und das unabhängig von Ort, Zeit und Endgeräten.Für die Sicherheit der Meetings und Videokonferenzen, leistet PANConference® Center:- Zugangssicherheit, mit intelligenter Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) und One-Time-Password (OTP)- Verbindungssicherheit, durch priorisierte Verbindungen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung- DSGVO-Konformität, u.a. durch Konfigurationsmerkmale, Datensparsamkeit und dem Schutz vor ungewollter DatenausleitungPANConference® Center ermöglicht ein neues Level der Organisation und der Informationssicherheit für Meetings und Videokonferenzen und unterstützt neue Formen des Homeoffice, da eine sichere Organisation und Teilnahme, über jedes Smartphone, Mobilgerät, Desktop, Server und Konferenzraumsystem möglich ist, das über eine Internetverbindung verfügt und einen aktuellen Browser verwendet. Teilnehmer und Gäste können sofort, sicher und DSGVO konform an Meetings und Videokonferenzen teilhaben, ohne die Installation zusätzlicher Software oder zeitraubende Integrationserfordernisse.Die neue PANConference® Center kann ab August 2021, ohne Kompromisse in der informationellen Selbstbestimmung oder der Datensicherheit, genutzt werden.Pressekontakt:PAN AMP AGHamburger Straße 1122083 HamburgInternet: panamp.deTelefon: +49 [0]40 553002-0Original-Content von: PAN AMP AG, übermittelt durch news aktuell