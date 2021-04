PANTUM expandiert mit Elite-Serie auf europäischen Markt für hochwertige Drucker

Madrid (ots/PRNewswire) - PANTUM, eine weltweit tätige Marke, die Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt, herstellt und vertreibt, hat die Elite-Serie auf den Markt gebracht, eine weltweit erhältliche Premium-Produktreihe mit sechs Modellen, die von Einzel- bis zu Multifunktionsdruckern reichen.Die Elite-Serie ist für kommerzielle Kanäle konzipiert und eignet sich mit ihrer herausragenden Leistung besonders für Kunden in kleinen und mittleren Unternehmen, Firmen, Verwaltungsabteilungen, Banken und Krankenhäusern.Sowohl die BP5100-Serie mit einer Funktion als auch die BM5100-Serie mit mehreren Funktionen bieten höchstmögliche Produktivität und Leistung mit Hochgeschwindigkeitsdruck von 40 Seiten pro Minute auf A4-Papier. Der Druck ist ebenfalls ganz bequem und kann auf einem mobilen Gerät über die PANTUM-App, AirPrint oder Mopria ausgeführt werden. Darüber hinaus bieten die Drucker mit einem maximalen monatlichen Druckvolumen von 80.000 Seiten, das durch ein leistungsstarkes 60-Seiten-Mehrzweck-Papierfach und zwei optionale 550-Seiten-Papierfächer unterstützt wird, eine herausragende Kapazität. Als Multifunktionsdrucker können der BM5100ADN und der BM5100ADW auch kopieren und scannen, während der BM5100FDN und der BM5100FDW im Vergleich zu den Vorgängermodellen noch eine Faxfunktion besitzen.Die Markteinführung der Elite-Drucker-Serie in Europa durch Pantum wird nicht nur die Produktpalette des Unternehmens vervollständigen und den Benutzern eine größere Auswahl bieten, sondern auch seine technische Stärke demonstrieren.Um die Elite-Serie besser zu bewerben, wird Pantum in Zukunft flexiblere Vertriebsrichtlinien über kommerzielle Kanäle wie Sonderangebote und Werbegeschenke für Verbrauchsmaterialien in Betracht ziehen, um den Markt und die Benutzer besser zu bedienen.Informationen zu PantumPantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, der Drucker, Druckmaterialien, Drucklösungen und Dienstleistungen anbietet. Im Jahr 2011 begann Pantum seine Expansion in Übersee und ist aktuell weltweit in Dutzenden Ländern und Regionen vertreten. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, den sich entwickelnden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem es wirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte sowie zuverlässige Drucklösungen anbietet. Heute bietet Pantum seinen Kunden auch durch seine kostengünstigen Produkte und Premium-Dienstleistungen einen höheren Mehrwert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1499645/Pantum_Elite_Series.jpgPressekontakt:Europa: Herr Jack HaoVertriebsleiter EuropaMobil: 86 15916279793E-Mail: jack.hao@pantum.comSpanien: Herr José BallesterosRegionalleiter Iberische Halbinsel(+34) 670439744joseballesteros@pantum.comVereinigtes Königreich: Wayne HillVertriebsleiter Vereinigtes Königreich(+44) 77 593 45580WayneHill@Pantum.comOriginal-Content von: Pantum, übermittelt durch news aktuell