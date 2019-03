PANTTERFLY verwendet die Schwertlilie als Sinnbild für royale Eleganz in seiner neuen Kollektion, die die subtile Faszination orientalischer Frauen erkundet

Finanztrends Video zu



mehr >

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -In der griechischen Mythologie personifiziert die Schwertlilie dieGöttin des Regenbogens. PANTTERFLY, eine ikonische Modemarke, die dieRomantik, Eleganz und Kraft der Frauen verkörpert, wählte dieSchwertlilie als Thema der neuen Kollektion, um das glorreiche Lebenvon Jacqueline du Pré zu präsentieren. Die farbenfrohen Blumendetailsin Kombination mit exquisiten orientalischen Handstickereien wurdenin den Stoffen von führenden europäischen Designern zu Leben erweckt.Die lebhaften und scharfen Silhouetten der einzelnen Blütenblätterstrahlen starke positive Gefühle und die Schönheit des Lebens aus.Neben den romantischen Assoziationen beim Betrachten der Blumenutzten Designer das Bild der Schwertlilie, um den Komfort und dieFeinheit der Stoffe zu zeigen. Die erstklassigen Stoffe, kuratiertvon Designern der Haute Couture von Chanel und Dior und anderenLuxusmodemarken, sind mit umwerfenden Swarovski-Kristallen verziertund sorgen in Kombination mit der Dyapiag-Technik und dem charmantenElement der Schwertlilie sowie exquisitem Handwerk für unnachahmlicheWeichheit und bringen gleichzeitig ein künstlerisches Element in dieKleidung.Seit seiner Gründung 2012 hat PANTTERFLY beträchtlicheAufmerksamkeit erhalten und sich in den vergangenen sieben Jahren zueiner etablierten High-End-Modemarke entwickelt. PANTTERFLY-GründerinPan Rong, die ihr Studium am Istituto Marangoni in Italienabsolvierte, hatte schon immer ein Gefühl für Mode, so weit siezurückblicken kann. "Authentische Mode muss zeitlos sein und einengewissen ästhetischen Charm ausstrahlen", sagte sie. Sie integriertdie klassischen Elemente, die sie liebt, in ihre Meisterstücke undverfeinert sie mit hochwertigen Stoffen, asiatischen Silhouetten undexquisiter Verarbeitung zu Innovationen, die den Edelmut, dieEleganz, intellektuelle Brillanz und die subtile Weiblichkeit derFrauen reflektieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/837145/PANTTERFLY.jpgPressekontakt:Jinshan Li+86-135-2225-1802149652057@qq.comOriginal-Content von: PANTTERFLY, übermittelt durch news aktuell