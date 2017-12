PANDORA Aktie: Enttäuschenden Quartalszahlen!

Liebe Leser,

PANDORA ist nach enttäuschenden Quartalszahlen auf Talfahrt. Die verprellten Anleger trennten sich von ihren Papieren. Damit summiert sich der Kursverlust seit Jahresbeginn bereits auf 40%. Der Umsatz kletterte im 3. Quartal zwar um 13% auf 5,2 Mrd dkr, war aber damit niedriger als erwartet ausgefallen. Das um Neueröffnungen bereinigte Wachstum lag bei nur 5%. PANDORA macht vor allem das US-Geschäft zu schaffen. Erschwerend hinzu kamen die schweren Wirbelstürme, die den Umsatz belasteten. Abgesehen davon, bleibt die Lage des Einzelhandels in den USA weiterhin schwierig.

Der Vorstand ist zuversichtlich, die für 2017 gesteckten Ziele zu erreichen

Das Wachstum wurde vor allem durch starke Verkaufszahlen in den eigenen Einzelhandelsgeschäften in Italien (+26%), Deutschland (+26%) und China (+62%) getrieben. Insgesamt erhöhte sich das operative Ergebnis (EBITDA) von 1,84 auf 1,97 Mrd dkr. DieEBITDA-Marge lag allerdings mit 38,8% unter dem Vorjahreswert. Unterm Strich fiel der Gewinn um 2,8% auf 1,36 Mrd dkr.

Um die Aktionäre bei Laune zu halten, hat PANDORA eine Sonderdividende von 9 dkr ausgeschüttet und eigene Aktien in Höhe von 652 Mio dkr gekauft. PANDORA setzt verstärkt auf die in Eigenregie betriebenen profitableren Concept-Stores. So sollen in diesem Jahr 300 neue Concept-Stores eröffnet werden. Der Vorstand ist zuversichtlich, die für 2017 gesteckten Ziele zu erreichen. Erwartet wird ein Umsatz zwischen 23 und 24 Mrd dkr. Die Profitabilität soll mit einer EBITDA-Marge von rund 38% hoch bleiben.

