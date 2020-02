PAM20 piratiger Aschermittwoch in Gunzenhausen

Gunzenhausen (ots) - Zum inzwischen zehnten Mal wird der Landesverband derPiratenpartei Bayern in 2020 wieder an die Tradition des politischenAschermittwoch anknüpfen und am Mittwoch, dem 26. Februar 2020 ab 11:00 Uhr indie Stadthalle Gunzenhausen, Isle-Platz 1, 91710 Gunzenhausen zum "piratigenAschermittwoch" einladen.Wir dürfen jetzt bereits als Redner ankündigen und begrüßen:- Sebastian Alscher, Bundesvorsitzender Piratenpartei Deutschland- Martin Kollien-Glaser, Landesvorsitzender Piratenpartei Bayern /Stadtratskandidat Kaufbeuren- Peter Reitmaier, Bürgermeisterkandidat Gunzenhausen- Michael Böhm, Oberbürgermeisterkandidat Hof- Markus Wanger, Kreisvorsitzender / StadtratskandidatGunzenhausen- Lukas Küfner, Stadtratskandidat Nürnberg- Alexandra Kresse, BUND NaturschutzDurch den Tag führt Prof. Dr. Tilko Dietert, Kreisvorstand / StadtratskandidatGunzenhausen.Die Stadt Gunzenhausen liegt im fränkischen Seenland am Altmühlsee inMittelfranken.Wie immer haben wir vor Ort eine ausreichende Netzanbindung über freies WLAN undwerden unseren #piratigenAschermittwoch in gewohnter Weise live streamen.Wir freuen uns, euch zahlreich begrüßen zu dürfen.Pressekontakt:Martin Kollien-GlaserLandesvorsitzenderPIRATEN Bayernmartin.kolien-glaser@piratenpartei-bayern.de01520 / 989 44 11Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4520300OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell