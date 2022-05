Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Öffentlich zugängliche Lagunen™ (https://www.crystal-lagoons.com/public-access-lagoons/)-Projekte, die Crystal Lagunen (https://www.crystal-lagoons.com/) auf der ganzen Welt entwickelt, könnten 14 Millionen Tonnen CO2-Emissionen reduzieren, was 40% des CO2-Fußabdrucks der Tourismus- und Transportbranche entspricht. Durch seinen Beitrag zur Förderung der Kohlenstoffneutralität bei verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten hat dies dazu geführt, dass die sogenannten PAL™-Entwicklungen bei den „Green World Awards" 2022 in Abu Dhabi als „Champion of Champions" ausgezeichnet wurden .Das multinationale Unternehmen für Wasserinnovationen gewann sowohl den Preis in der Kategorie Kohlenstoffreduzierung als auch die höchste Auszeichnung bei diesen britischen Nachhaltigkeitspreisen und setzte sich damit gegen die Gewinner in den Kategorien Klimawandel, Wasser- und Energieeffizienz, Innovation und andere sowie gegen die mehr als 500 Einsendungen durch, die bei der Organisation eingegangen waren.PAL™-Projekte revolutionieren die Städte, indem sie das Strandleben mit türkisfarbenem Wasser und weißem Sand in städtische Gebiete bringen und die Zahl der Autofahrten und Flüge zu Küstenzielen und Naturstränden, die weltweit etwa 35 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausmachen, um etwa 50% reduzieren.Mit den „Green World Awards" werden die Länder, Unternehmen und Organisationen ausgezeichnet, die am meisten zum Schutz des Ökosystems beitragen, und werden von renommierten britischen Umweltorganisationengesponsert.Die PAL™-Entwicklungen wurden aufgrund ihres umweltfreundlichen Konzepts ausgewählt und der Preis wurde in Abu Dhabi verliehen. Der „Champion of Champions"-Preis ist nicht die erste Auszeichnung, die PAL™-Projekten zuteil wird. Das Model hatte zuvor den Green Apple Award im Palace of Westminster in London erhalten.Ausschlaggebend für die Nominierung war der bahnbrechende Charakter dieser Anlagen, die mit großen kristallklaren Lagunen, die zum Schwimmen und für Wassersportarten geeignet sind, umgeben von weißen Sandstränden und einer vielfältigen Dienstleistungs- und Unterhaltungsinfrastruktur das Strandleben in die Städte bringen .Die PAL™-Entwicklungen verringern den Pendlerverkehr und sparen den CO2-Fußabdruck , der dem jährlichen Energieverbrauch von 2,3 Milliarden Haushalten entspricht, da sie es den Menschen ermöglichen, den Strand zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit kurzen Autofahrten zu erreichen.Crystal Lagoons verfügt bereits über 810 PAL™-Entwicklungen in verschiedenen Entwicklungsstadien auf der ganzen Welt. Zu den bemerkenswertesten Vereinbarungen gehören die in: Vereinigte Staaten (5 PAL™-Projekte in Orlando und 4 in Atlanta), Korea (30 PAL™-Projekte), Pakistan (15 PAL™-Komplexe), Kolumbien (13 PAL™-Projekte) und Mittelamerika (11 PAL™-Entwicklungen).Medienkontakt:Ignacio Rivera,irivera@quorumcomunicaciones.clFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1808289/Public_Access_LagoonsT_projects_by_Crystal_Lagoons.jpgOriginal-Content von: Crystal Lagoons, übermittelt durch news aktuell