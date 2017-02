PAION: Erst recherchieren, dann investieren!

Lieber Leser,

wenn es nicht so traurig wäre, könnte man beinahe darüber schmunzeln.

Seit Oktober des vergangenen Jahres weise ich immer wieder darauf hin, dass PAION ein „gefährliches Investment“ ist. Das bekommen die derzeitigen Aktionäre wieder einmal knallhart im eigenen Geldsäckel zu spüren: Vom Top bei 2,84 Euro am 11. Januar 2017 hat die Aktie in nur 4 Wochen -11% Wertverlust erlitten – more to come!

Dabei ist das Spiel, dass die Abzocker mit den ebenso gierigen wie naiven Privatanlegern treiben, stets das gleiche. Und Sie selbst können sogar auf einfachste Weise identifizieren, ob mit der Aktie Schindluder getrieben wird, in der Sie zu investieren planen. Schauen Sie dazu einfach auf den Chart und die Umsätze:

Dauerhaft niedrige Umsätze zeigen Ihnen, dass ein Kurs schon mit geringem Kapitaleinsatz kräftig manipuliert werden kann. Dann wird mal eben ein Gerücht lanciert und ab geht die wilde Fahrt. Und weil kräftig anziehende Notierungen, die überdies noch auf niedrigen Kursen basieren, stets die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen, ist eine solche Manipulation ein sehr gerne verwendetes Stilmittel von Abzockern, um auf schnelle Art und Weise RICHTIG viel Geld zu verdienen.

Der PAION-Chart zeigt Ihnen bei den Umsätzen dieses ständige Wellental: Auf kurzzeitige „Umsatzberge“ folgen umgehend tiefe „Umsatztäler“. Unten (im Kurs) kaufen die Abzocker und oben (im Kurs) haben die gierigen Privat-Spekulanten die Papiere in den Händen und die Verluste in der Kasse. Sie können meine Aussagen im Chart gerne selbst nachvollziehen.

Als erfahrener Börsen-Analyst kann ich Ihnen deshalb nur ans Herz legen:

Erst RECHERCHIEREN, dann INVESTIEREN!

