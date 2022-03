PAION Aktie: Wechsel im Vorstand!

Das Spezialpharmaunternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt heute bekannt, dass Sebastian Werner vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Juni 2022 zum neuen Mitglied des Vorstands in der Position des Chief Financial Officers (‚CFO‘) der PAION AG bestellt wurde. Sebastian Werner tritt die Nachfolge von Abdelghani Omari an, der auf eigenen Wunsch und in gegenseitigem Einvernehmen sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Paion



mehr >