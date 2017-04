PAION AG: Die Analyse!

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Paion, denn Clemens van Baaijen hat sich das deutsche biopharmazeutische Unternehmen genauer angeschaut und eine 3-STufen-Analyse erstellt. Am 28. März war die Aktie seit dem letzten Handelstag an der deutschen Börse Xetra um 8,71% gestiegen, der Kurs betrug somit 2,36€ und war seit der Vorwoche um 6,19% gestiegen und seit Jahresbeginn um 11,31% gefallen.

Die Fundamentaldaten! Die PAION AG ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet und scheint daher derzeit überbewertet. Allerdings wäre PAION AG ab einem Kurs unter 1,17 € unterbewertet. Hier lautete das Urteil Sell.

Die Analysteneinschätzung! Für die PAION-Aktie gab es am 28. März 2 Outperform Analystenmeinungen und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen lag bei 3,70€. Der aktuelle Kurs würde also um 56,78% steigen. Hier lautete das Urteil Buy.

Die Sharewise-Crowd! Die Anleger sind der Aktie gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt und ihr durchschnittliches Kursziel lag bei 3,30€, der aktuelle Kurs von PAION könnte sich also um 39,83% verändern. Hier lautete das Urteil Buy.

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.