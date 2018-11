PACE! funktioniert: Opel wird nachhaltig profitabel, elektrisch und global (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Erstes Fazit nach 12 Monaten fällt positiv aus: VerbesserteWettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen ermöglicht Rückkehr indie Profitabilität und Investitionen- Produktoffensive mit acht neuen Modellen in den kommenden zweiJahren und Elektrifizierung: Neuer Corsa kommt in reinelektrischer Variante, Grandland X als Plug-in-Hybrid- Fokus auf Markenstärkung, leichte Nutzfahrzeuge und Entwicklungglobaler Märkte zeigt konkrete ErfolgeEin Jahr nach der Vorstellung des Unternehmensplans PACE! istOpel/Vauxhall auf Kurs. Opel-Chef Michael Lohscheller betonte: "PACE!funktioniert! Opel wird nachhaltig profitabel, elektrisch und global.Darauf können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz sein.Gemeinsam haben wir uns in den vergangenen zwölf Monaten neuaufgestellt. Wir haben im ersten Halbjahr 2018 einen Gewinn von 502Millionen Euro erwirtschaftet. Und wir arbeiten weiter konzentriertan unserem Erfolg."Ein wichtiger Hebel für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgist die gestärkte Wettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen desUnternehmens. Im ersten Halbjahr hat Opel die Fixkosten um 28 Prozentgesenkt. Für alle Standorte wurden mit den Sozialpartnern umfassendeVereinbarungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit getroffen.So gelang es, das Verhältnis der Personalkosten zum Umsatz deutlichzu verbessern. Auch die Ankündigung, das Top-Management deutlich zuverschlanken, hat das Unternehmen eingehalten: Im vergangenen Jahrist die Zahl der oberen Managementpositionen um ein Viertel gesunken.Opel steht weiter klar zu dem Ziel, auf Werksschließungen zuverzichten. Das Unternehmen investiert in die verschiedenenStandorte, in mehreren Werken sind bereits neue Produktallokationenerfolgt.Opel profitiert außerdem zunehmend von der Integration in dieGroupe PSA. Auf den gemeinsamen Multi-Energy-Plattformen konzipierteFahrzeuge sind in der Entwicklung bis zu 50 Prozent kostengünstiger -bei verbesserter Qualität. Und auch in vielen weiteren Bereichen desUnternehmens werden umfassende Synergien erzielt - etwa durchintegrierte Vertriebsstrukturen in vielen Ländern Europas oder dieBündelung globaler Funktionen im Konzern.Das Rüsselsheimer Entwicklungszentrum hat seine Position alsintegraler Bestandteil des globalen R&D-Netzwerks der Groupe PSAgestärkt: Neben den 15 Kompetenzzentren mit globaler Verantwortung(u.a. Sitze, Brennstoffzelle und hochentwickelteFahrerassistenz-Systeme) für den kompletten Konzern sind dieRüsselsheimer Ingenieure auch federführend bei der Entwicklungleichter Nutzfahrzeuge sowie einer neuen Motorenfamilie(Vierzylinder-Benzinmotoren). Da durch den Rückgang an Aufträgen vonexternen Unternehmen dennoch Überkapazitäten drohen, hat Opel Plänefür eine strategische Partnerschaft mit dem EntwicklungsdienstleisterSegula Technologies angekündigt, um hochqualifizierte Arbeitsplätzein Rüsselsheim und Dudenhofen zu sichern. Bis zu 2.000Opel-Mitarbeiter könnten von Segula Technologies übernommen werden;der bis Juli 2023 vereinbarte Kündigungsschutz würde unverändertbestehen bleiben.CO2-Ziele werden dank zunehmender Elektrifizierung erfülltDer Zugriff auf die hochentwickelten Plattformen undAntriebstechnologien der Groupe PSA ist die Basis für die umfassendeElektrifizierung des Opel-Portfolios. Bereits 2020 werden vierFahrzeuge elektrifiziert sein, darunter der neue Corsa in einer reinbatterie-elektrischen Variante, sowie der Grandland X als ersterPlug-in-Hybrid von Opel. Diese Fahrzeuge sind integraler Bestandteilder Produktoffensive von Opel:In den kommenden zwei Jahren wird das Unternehmen insgesamt achtneue Modelle auf den Markt bringen. Schon 2024 wird jedes Modell vonOpel auch in einer elektrifizierten Variante angeboten. "DieseModelloffensive wird dazu beitragen, die strengen CO2-Ziele der EUeinzuhalten", bekräftigte Lohscheller. Die Ladeinfrastruktur ist einwesentlicher Treiber für die erfolgreiche Entwicklung derElektromobilität. Opel wird sich daher gemeinsam mit Partnern wie derStadt Rüsselsheim an einem Projekt zum Aufbau von Ladeinfrastrukturam Stammsitz des Unternehmens beteiligen.Eine wesentliche Säule des Zukunftsplans PACE! ist die weitereSchärfung der Marke sowie der Fokus auf profitable Segmente, denrichtigen Vertriebskanalmix und lukrative Märkte. Mit dem im Herbstvorgestellten Konzeptfahrzeug GT X Experimental gibt Opel bereitsheute einen Ausblick auf den Markenauftritt und die Designsprache derZukunft. Opel wird dabei noch stärker für die Werte deutsch, nahbarund begeisternd stehen. "Opel bleibt deutsch, Vauxhall bleibtbritisch. Wir werden uns weiter ganz klar von unseren französischenSchwestermarken differenzieren", unterstrich Lohscheller. KonkreteErfolge durch die verbesserte Markenstärke sind bereits sichtbar:Neben einem deutlich optimierten Vertriebskanalmix trieb vor allemdie verbesserte Preissetzungsstärke das gute finanzielle Ergebnis imersten Halbjahr. Zudem wurde die Kundenloyalität im Vergleich zu 2016deutlich gesteigert.Fokus auf leichte Nutzfahrzeuge soll Marktanteilswachstum sichernIm profitablen Segment der leichten Nutzfahrzeuge greift Opelstärker an als je zuvor. Dabei soll der Marktanteil mittelfristig aufdas Niveau des Pkw-Segments gesteigert werden. Möglich wird das durchVerbesserungen bei den Händlerverträgen (jeder Opel-Händler kannmittlerweile auch leichte Nutzfahrzeuge anbieten) und ein rundumerneuertes Portfolio. Der neue Opel Combo wurde gerade auf den Marktgebracht und konnte direkt die begehrte Auszeichnung "InternationalVan of the Year" gewinnen. Seit Mitte September kann Opel bereitsrund 25.000 Bestellungen verbuchen - das sind mehr Combo als imgesamten Jahr 2017 in Europa neu zugelassen wurden. Der komplett neueOpel Vivaro kommt 2019 in den Handel.Die Offensive auf den außereuropäischen Exportmärkten hatebenfalls Schwung aufgenommen. In vielen Ländern wurden neue,leistungsstarke Importeure unter Vertrag genommen, um verstärkt aufWachstum zu setzen - unter anderem in Marokko, Tunesien oderSüdafrika. Noch in diesem Monat wird Opel mit der Montage desGrandland X für den afrikanischen Markt in einem neuen Werk inNamibia starten. In den europäischen Märkten wurde in den vergangenenWochen erstmals ein umfassendes Full-Service-Leasing-Angebotaufgelegt - unter dem Dach von Free2Move, der Mobilitätsmarke derGroupe PSA. 