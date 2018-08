Ozeane sind keine Müllkippen: Deutsche Umwelthilfe und Künstler Friedrich Liechtenstein sagen Nein zum Plastikmüll (VIDEO)

Berlin (ots) -Zum Tag der Fische am 22. August veröffentlichen FriedrichLiechtenstein und die Deutsche Umwelthilfe die Video-Reihe "Plan A" -Kurzfilme machen mit Anekdoten auf die zunehmende Verschmutzung derMeere aufmerksam - Zahlreiche Tierarten sind durch Plastikmüllbedroht - Mit der Protestmail-Aktion "Unsere Meere sind keineMüllkippe" fordert die DUH die schnelle Umsetzung vonMeeresschutz-Maßnahmen von Angela MerkelAnlässlich des heutigen Weltfischtags veröffentlichen die DeutscheUmwelthilfe (DUH) und der Künstler Friedrich Liechtenstein diesiebenteilige Videoreihe "Plan A". Im Vordergrund stehen Algen undAnekdoten zu diesen wichtigen Organismen. Die Kurzfilme mahnen an,dass der Müll in unseren Meeren derzeit eines unserer größtenUmweltprobleme ist. Pro Jahr landen rund zehn Millionen TonnenKunststoff in den Weltmeeren und verwandeln diese in riesigenMüllhalden. Vor allem der Plastikabfall setzt Fischen, Vögeln undanderen Lebewesen zu. Über 600 Tierarten sind dadurch direkt bedroht.Essen wir den Fisch, kann der Plastikmüll und enthaltene Schadstoffeauch in den menschlichen Körper gelangen."Für unsere Erde gibt es keinen Plan B. Darum muss Schluss seinmit dem Plastikmüll, der unsere Meere verdreckt, das Ökosystemangreift und Tiere elendig sterben lässt", sagt die StellvertretendeDUH-Bundegeschäftsführerin Barbara Metz. "Deutschland istunrühmlicher Europameister bei Verpackungsabfällen. Darunter befindensich auch drei Millionen Tonnen Plastikabfall pro Jahr. Währendandere Länder hier schon reagieren und beispielsweise Plastiktütenoder Mikroplastik in Kosmetika verbieten, verzichtet dieBundesregierung auf wirkungsvolle Maßnahmen. Statt verbindlicheRegelungen festzulegen, begnügt sie sich mit freiwilligenVerpflichtungen des Handels, die sich bisher leider als nichtausreichend herausgestellt haben. Erneut zeigt sich: Auch unterdieser Regierung hat der Schutz der Industrieinteressen Vorrang vordem Umweltschutz", so Metz weiter.Die DUH fordert von der Bundesregierung die Einführung einerRessourcensteuer für Kunststoff, eine Abgabe von mindestens 20 Centauf Plastiktüten und andere Wegwerfartikel aus Kunststoff, dieUmsetzung der gesetzlichen Mehrwegquote für Getränkeverpackungen von70 Prozent und ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika undPutzmitteln.Mit der Video-Reihe "Plan A" unterstützt Künstler FriedrichLiechtenstein die Umweltschutzarbeit der DUH. "Die Vermüllung derMeere ist eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit. Mehr als 150Millionen Tonnen Plastikmüll machen die Ozeane zu den dreckigstenOrten der Welt. Es gibt ganze Kontinente aus Plastikmüll. Die Fischehaben es im Körper und am Ende auch wir. Unser Planet hat einen Plan- wir sollten ihn nicht vereiteln. Algen spielen darin eine großeRolle. Ich liebe Algen und saubere Ozeane. Unsere Ozeane sind keineMüllhalden: Macht endlich Schluss mit unnötigem Plastikmüll", sagtFriedrich Liechtenstein.Ab heute veröffentlicht die DUH täglich ein Video derKurzfilmreihe auf www.duh.de/plastik-im-meer.An die Videoserie knüpft sich die Protestmail-Aktion, die sich anBundeskanzlerin Angela Merkel richtet und dazu auffordert, endlichetwas gegen die Vermüllung der Meere zu unternehmen. Zur Aktion:https://www.duh.de/meerPressebilder unter: http://l.duh.de/p180822Links:Videos "Plan A": www.duh.de/plastik-im-meerProtestmail für saubere Meere: https://www.duh.de/meerInformationen zum Meeresschutz: https://www.duh.de/meeresschutz/DUH-Webseite zu Verpackungen:https://www.duh.de/themen/recycling/verpackungenPressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin030 2400867-74, 0171 3649170, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell