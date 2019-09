Oxford Nanopore gibt nicht-exklusive Vereinbarung mit Caribou Biosciences über die CRISPR-Cas9-Anreicherung für die Nanoporen-Sequenzierung bekannt

-Die Technologie ermöglicht eine gezielte Sequenzierung für eineschnelle und präzise DNA-Analyse auf tragbaren oder großenSequenzierern-Oxford, England (ots/PRNewswire) - Oxford Nanopore und CaribouBiosciences, Inc. haben eine nicht-exklusive Lizenzvereinbarungabgeschlossen, mit der Caribou Oxford Nanopore eine weltweite,nicht-exklusive Lizenz unter dem von Caribou kontrollierten geistigenEigentum CRISPR-Cas9 für die Nanoporen-Sequenzierung gewährt hat."Die Cas9-Technik wird es den Anwendern ermöglichen, die Regionendes Genoms, die sie am meisten interessieren, auszuwählen und zuisolieren. Dazu gehören auch solche, die für bestehende Methodennicht verfügbar sind und für eine schnelle Analyse mit unsererlanglesenden Echtzeit-Sequenzierungstechnologie bereit sind", sagteDr. Gordon Sanghera, CEO von Oxford Nanopore."Der gesamte Bibliotheksaufbereitungsprozess dauert weniger alszwei Stunden, so dass in Kombination mit unserem tragbaren SequenzerMinION das Potenzial besteht, schnelle, probennahe Tests auf neueWeise zu ermöglichen."Eine schnelle, flexible und zielgerichtete VorgehensweiseDie CRISPR-Cas9-vermittelte Anreicherung für dieNanoporen-Sequenzierung ermöglicht eine schnelle, einfache, flexibleund gezielte Sequenzierung von langen interessierenden Regionen, ohnedass eine Amplifikation erforderlich ist - bisher wurden Leselängenvon über 100Kb beobachtet. Die Technik eröffnet Regionen des Genoms,die bisher nur mit einer langlesenden Ganzgenomsequenzierungzugänglich waren, was die Kosten, die Datenausgabe und dieBearbeitungszeit deutlich reduziert.Das Verfahren eignet sich zur Charakterisierung vonWiederholungsexpansionen, SNVs und SVs unter Beibehaltung desMethylierungsstatus des nativen Moleküls, über den die neuesteBasecalling-Software standardmäßig verfügt. Es kann auch verwendetwerden, um viele Ziele gleichzeitig zu sequenzieren, so dass Benutzerihre eigenen Panels erstellen oder größere Regionen überschauenkönnen.Viele Teams waren mit dieser Vorgehensweise bereits erfolgreichund Oxford Nanopore plant die Veröffentlichung einesCas9-Sequenziersets im Laufe des Jahres. Fürs Erste können Forscherauf ein Protokoll und ein Bioinformatik-Tutorial (https://community.nanoporetech.com/knowledge/bioinformatics/evaluation-of-read-mapping/tutorial) zugreifen.Schnelle Charakterisierung anspruchsvoller RegionenTimothy Gilpatrick und sein Team demonstrierten (https://nanoporetech.com/resource-centre/target-enrichment-cas9-research-spotlight)die Fähigkeit der Cas9-Anreicherung und der langlesendenNanoporen-Sequenzierung, krebsbegünstigende Gene ausgiebig zucharakterisieren. Mehrfach hundertfache Anreicherung von Zielstellenermöglichte die Identifizierung bekannter großer Strukturvarianten,SNPs und differentieller Methylierungsmuster in Genen mitprognostischen Auswirkungen auf Brustkrebs.Die Cas9-Anreicherung mit der Nanopore-Sequenzierung aus Oxfordermöglicht es Wissenschaftlern, kostengünstige Sequenzierungen vonZielregionen durchzuführen, die bisher nicht zugänglich waren,einschließlich Wiederholungsexpansion, Methylierung, Sequenz mitgeringer Komplexität und großen Bereichen struktureller Variation.Die potenziellen Auswirkungen sind beträchtlich, insbesondere in derklinischen Forschung und bei der Validierung von Genomveränderungen.Pressekontakt:Zoe McDougall, media@nanoporetech.comOriginal-Content von: Oxford Nanopore, übermittelt durch news aktuell