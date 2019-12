Oxford Biomedica: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Oxford Biomedica, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.12.2019, 18:30 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 634.33 GBP.

Unsere Analysten haben Oxford Biomedica nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Oxford Biomedica-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Zusammengefasst erhält Oxford Biomedica von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Oxford Biomedica in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oxford Biomedica liegt bei einem Wert von 53,41. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 51,04) über dem Durschschnitt (ca. 5 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Oxford Biomedica damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.