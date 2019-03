Oxford Biomedica: Reicht das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Oxford Biomedica, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.03.2019, 17:42 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 695,8 GBP.

Wie Oxford Biomedica derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Oxford Biomedica als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 700,6 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Oxford Biomedica mit einer Rendite von 14,12 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,38 Prozent. Auch hier liegt Oxford Biomedica mit 19,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Oxford Biomedica ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 49,64 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.