Oxfam verstärkt das Bündnis Entwicklung Hilft / Drittes assoziiertes Mitglied in dem Bündnis aus elf Hilfswerken

Berlin (ots) - Die deutsche Sektion der internationalen Nothilfe-und Entwicklungsorganisation Oxfam tritt dem Bündnis EntwicklungHilft am 1. April als assoziiertes Mitglied bei. "Wir sind von derinhaltlichen und politischen Ausrichtung des Bündnisses überzeugt undfreuen uns, die Bündnis-Arbeit mit unserer Stimme zu unterstützen",sagt Marion Lieser, Geschäftsführerin von Oxfam Deutschland e.V."Mit seiner starken Kampagnenarbeit und der konsequentenFokussierung auf Hintergründe und Ursachen von Krisen und Konfliktenpasst Oxfam sehr gut zu unserem Bündnis", erklärt Simone Pott,Vorsitzende des Bündnis Entwicklung Hilft. "Wie unsere acht Voll- undbisher zwei assoziierten Mitglieder steht Oxfam sowohl für akuteNothilfe als auch für langfristige Arbeit ganz im Sinne unseresnamensgebenden Leitsatzes 'Entwicklung Hilft'", so Pott.Von dem Zusammenschluss erhoffen sich beide Seiten auch bessereChancen für Kooperationen mit Unternehmen, Verbänden und Medien.Gerade in Katastrophen- und Krisensituationen setzen dieBündnis-Mitglieder auf gemeinsame Spendenaufrufe.Weitere Informationen zu Oxfam Deutschland: www.oxfam.deWeitere Informationen zum Bündnis Entwicklung Hilft:www.entwicklung-hilft.deBrot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,Kindernothilfe, medico international, Misereor, terre des hommes,Welthungerhilfe sowie die assoziierten Mitglieder German Doctors,Oxfam und Plan International leisten als Bündnis Entwicklung Hilftakute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.Für Rückfragen:Simone Pott, Vorsitzende des Bündnis Entwicklung Hilft, 0178/3700129Dr. Dirk Reinsberg, Leiter Marketing und Kommunikation von OxfamDeutschland e.V., +49 151 15824742