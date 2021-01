Oxbotica Aktie: Selbstfahrendes Tech-Startup !

Oxbotica, ein in Großbritannien ansässiger Entwickler von Software für autonome Fahrzeuge, hat in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 47 Millionen US-Dollar eingeworben, berichtet Reuters. Das selbstfahrende Tech-Unternehmen will sich auf industrielle Anwendungen konzentrieren.

Oxbotica ist eine Ausgründung der Universität Oxford und entwickelt Technologien für autonomes Fahren. Das Unternehmen nennt es “universelle Autonomie” – eine flexible Technologie, die die Navigation, die Wahrnehmung, die Benutzerschnittstellen, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



