OxThera präsentiert viel versprechende Daten aus 52-wöchiger Behandlung über Wirksamkeit und Sicherheit von Oxabact® bei Primärer Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) für ESRD-Patienten

Stockholm (ots/PRNewswire) -OxThera AB, ein in Stockholm ansässiges biopharmazeutischesPrivatunternehmen und Marktführer im Bereich mikrobiombasierterBiotherapeutika, kündigte heute eine Präsentation zur Jahrestagungder American Society of Nephrology Kidney Week 2018 in San Diego an,welche viel versprechende Daten aus der Langzeitstudie OC5-OL-01 überWirksamkeit und Sicherheit von Oxabact® zeigt."Wir freuen uns, Ihnen die ersten Ergebnisse nach einer52-wöchigen kontinuierlichen Behandlung mit Oxabact® bei Patientenmit primärer Hyperoxalurie unter Erhaltungsdialyse präsentieren zukönnen", so Matthew Gantz, CEO OxThera. "Nach unserem Kenntnisstandhandelt es sich bei den Daten aus der Studie OC5-OL-01 zurWirksamkeit und Sicherheit hinsichtlich sämtlicher Maßnahmen zurSenkung der Oxalat-Belastung bei Patienten mit PH1 bis heute um dielangfristigsten Daten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Oxabact® inder Lage waren, Plasmaoxalat zu senken und die Herzfunktion zunormalisieren, zumal die Patienten keine Intensivierung ihresDialyseschemas benötigten. Zudem freuen wir uns, dass wir Patientenmit dieser verheerenden Krankheit durch Oxabact® helfen können."Die einarmige, offene klinische Studie OC5-OL-01 ist einefortlaufende Studie, an der Patienten in einer langfristigenBehandlungsphase von bis zu drei Jahren oder bis zur Leber-undNierentransplantation teilnehmen. Der Bericht zur ASN ist eineZwischenanalyse von Patienten, die eine 52-wöchige Therapie mitOxabact® durchlaufen haben."Bei Patienten mit PH1 im Endstadium der Nierenerkrankung (ESRD)kann die Oxalat-Entfernung durch Dialyse die übermäßige endogeneÜberproduktion von Oxalat in der Leber nicht ausgleichen und oftführt die systemische Oxalose zu hoher Morbidität und Mortalität", soProf. Dr. Bernd Hoppe, Leiter der Abteilung Pädiatrische Nephrologiein der Abteilung für Kinderheilkunde des Universitätsklinikums Bonn."Ein 52-wöchiges Behandlungsschema mit OC5 bei Patienten mit PH1unter Dialyse erbrachte eine Reduktion des Plasmaoxalats sowie denNachweis, dass die systemische Oxalat-Ablagerung verlangsamt werdenkann - eine wichtige Erkenntnis für Patienten, die auf eineTransplantation warten."Die Primäre Hyperoxalurie ist eine seltene autosomal rezessiveErkrankung, die zu einem deutlich erhöhten Gehalt an endogenem Oxalatim Plasma und Urin führt. Hohe Oxalat-Werte verursachen Nierenschädensowie eine Kristallisation von Oxalat im Gewebe und in der Niere.Unbehandelt kann die Krankheit zu Nierenversagen und vorzeitigem Todführen.Die Behandlung mit Oxabact® erfolgt zweimal täglich durch Einnahmeeiner Kapsel mit hochkonzentrierten, gefriergetrockneten lebendenBakterien (Oxalobacter formigenes). Oxabact® ist für diekontrollierte Freisetzung im Dünndarm konzipiert, wo derWirkmechanismus darin besteht, die aktive Sekretion von Oxalat ausdem Plasma in den Darm zu verbessern. Bei Patienten mit PrimärerHyperoxalurie könnte die Oxabact®-Therapie helfen, überschüssigesOxalat zu entfernen und die Ablagerung von Oxalat-Kristallen zuverzögern oder zu verhindern.Informationen über die Studie und die involviertenStudienstandorte erhalten Sie unter http://www.clinicaltrials.govoder per E-Mail an Bastian Dehmel, MD, Chief Medical Officer OxThera,E-Mail: bastian.dehmel@oxthera.com. Informationen zur PrimärenHyperoxalurie finden Sie unter http://www.ohf.org oderhttp://www.oxaleurope.org.OxThera besitzt Schutzrechte an der pharmazeutischen Aufbereitungvon Enzymen und Bakterien und deren Verwendung zur Behandlung vonHyperoxalurie. Oxabact® verfügt über den Orphan-Drug-Status in der EUund den USA für die Behandlung von PH.Über OxTheraAktuell sind bei OxThera zwei Produkte in Vorbereitung: Oxabact®zur Behandlung einer Primären Hyperoxalurie sowie Oxazyme®, eineOxalat-Decarboxylase, zur Prävention einer Oxalat-Superabsorption undeines Nierenversagens bei enterischer Hyperoxalurie.Pressekontakt:erhalten Sie hier:Elisabeth Lindner (COO OxThera AB), E-Mail:elisabeth.lindner@oxthera.comMatthew Gantz, E-Mail: Matthew.gantz@oxthera.com, Tel.: +14846803001http://www.oxthera.comOriginal-Content von: OxThera AB, übermittelt durch news aktuell