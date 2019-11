OxThera präsentiert auf der Kidney Week 2019 die vollständigen Daten einer 24-Monatsperiode für Oxabact® bei Patienten mit primärer Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) mit ESRD

Washington (ots/PRNewswire) - OxThera AB, ein privat geführtesbiopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung des Lebensvon Menschen mit Primärhyperoxalurie (PH) verschrieben hat,präsentiert heute Daten aus der 24-monatigen Zwischenanalyse einerlaufenden Phase-2-Studie zur Bewertung von Oxabact® bei Patienten mitPH Typ 1 (PH1) und einer Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD). DieErgebnisse, die eine anhaltende Senkung des Plasmaoxalatspiegels undeine verbesserte oder stabile Herzfunktion zeigen, werden heutewährend einer Poster-Session auf der ASN Kidney Week 2019 inWashington DC vorgestellt.Die Studie OC5-OL-01 evaluiert Oxabact bei PH1-Patienten mit ESRD.Heute werden auf der Kidney Week, dem weltweit führendenNephrologie-Treffen, das von der American Society of Nephrologyorganisiert wird, die vollständigen Daten aus der 24-monatigenZwischenanalyse dieser laufenden Studie vorgestellt. Die Ergebnissezeigen, dass zwei Jahre Behandlung mit Oxabact den Mittelwert vonPlasmaoxalat (Pox) bei PH1-Patienten mit ESRD um etwa 40 %reduzierten, ohne dass ihre Dialysetherapie intensiviert wurde. DerGesamtmittelwert von Pox (gebunden und ungebunden) betrug 158,3Mumol/l als Ausgangswert (n=8) und 119,8 Mumol/l in Woche 52 (n=6)und reduzierte sich weiterhin in Woche 104 (n=5) auf 94,6 Mumol/l.Die Patienten zeigten auch eine Verbesserung und Stabilisierung derHerzfunktion. Die linke ventrikuläre Auswurfleistung (LVEF)verbesserte sich vom Ausgangswert von 51,6 % (n=8) in Woche 52 auf59,8 % (n=6) und in Woche 104 auf 59,4 % (n=5). Die globaleLängsdehnung betrug zu Beginn -18,1 % (n=8), in Woche 52 -18,3 % undin Woche 104 20,0 % (n=5)."Diese Daten unterstützen weiterhin die Bedeutung von Oxabact alsvielversprechende Behandlung für Patienten mit PH. Wir freuen unssehr, diese Zwei-Jahres-Daten auf einem so wichtigen Treffenvorstellen zu können und zu belegen, dass Oxabact weiterhin dieOxalatwerte im Plasma reduziert, ohne dass Dialyseregime intensiviertwerden müssen. Darüberhinaus blieb im gleichen Zeitraum dieHerzfunktion entweder stabil oder verbesserte sich. Dies istbeeindruckend, da sich die systemische Oxalatbelastung und dieHerzfunktion bei dieser Patientenpopulation im Laufe der Zeit in derRegel verschlechtern", sagte Matthew Gantz, CEO von Oxthera."Subklinische Myokarderkrankungen zeigen sich während desKrankheitsverlaufs von PH-Patienten schon früh, wobei die LVEF ofterhalten bleibt. Bei Patienten mit ESRD kann eine offensichtlichesystemische Oxalose schädliche Auswirkungen auf die Herzmorbiditäthaben", sagte Prof. Patricia Pellikka, Vorsitzende der Abteilung fürkardiovaskulären Ultraschall an der Mayo Clinic in Rochester,Minnesota. " Ich fühle mich ermutigt, dass die 24-monatige Behandlungmit Oxabact® die Oxalatbelastung weiter verringert und mit einerstabilen Herzfunktion in Verbindung gebracht wurde. Es ist sehrwichtig, dass Patienten, die auf eine Leber- und/oderNierentransplantation warten, sich in einem guten klinischen Zustandbefinden."Primäre Hyperoxalurie ist eine seltene, autosomal-rezessivvererbte Erkrankung, bei der die Konzentration des körpereigenenOxalats in Plasma und Urin wesentlich erhöht ist. Hohe Oxalatwerteverursachen Nierenschäden, die durch die schädlichen Auswirkungen derKalzium-Oxalat-Kristallisation in Nieren und anderen Gewebenverursacht werden. Wenn die Krankheit nicht behandelt wird, kann siezu Nieren- und Herzversagen sowie vorzeitigem Tod führen. Oxabact isteine bimodale enterische Biotherapie, die eine lyophilisierteFormulierung von Oxalobacter formigenes enthält, einesnichtpathogenen, oxalatabbauenden kommensalen Bakteriums, das oralals Kapsel verabreicht wird.Die Studie OC5-OL-01 ist eine laufende Studie, die Patienten ineine Langzeitbehandlungsphase von bis zu 3 Jahren oder bis zurLeber-/Nierentransplantation aufgenommen hat. Oxabact war sicher undgut verträglich. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse (AE) warenInfektionen, Parasitenbefall und Magen-Darm-Erkrankungen. Bei 4Patienten wurden 5 ernste unerwünschte Ereignisse gemeldet, zu denender Prüfarzt keine Verbindung mit der Oxabact-Behandlung sah.PräsentationsdetailsTitel der Sitzung: Pädiatrische CKDSitzungsdatum und -uhrzeit: 7. November 2019, von 10:00 bis 12:00 UhrPostertafel Nr.: TH-PO766Titel: "Langzeitbehandlung mit Oxabact OC5 reduziert Plasmaoxalat undverbessert die Herzfunktion bei ESRD-Patienten mit PH Typ 1: eineZwischenanalyse nach 24 Monaten"Über OxabactOxabact ist eine bimodale enterische Biotherapie, die einelyophilisierte Formulierung von Oxalobacter formigenes enthält, einesnichtpathogenen, oxalatabbauenden kommensalen Bakteriums. Oxabactwird oral als beschichtete Kapsel verabreicht. Durch die Förderungder aktiven und passiven Sekretion von Oxalat aus dem Plasma in denDarm ermöglicht Oxabact eine Beseitigung von Oxalat über den Darm unddamit eine Senkung der Oxalatbelastung in den Nieren.Über OxTheraOxThera AB ist ein schwedisches Biotechnologieunternehmen, daseine neue Behandlung für primäre Hyperoxalurie (PH), eine seltenegenetische und verheerende Krankheit mit tödlichem Ausgang,entwickelt. Zurzeit ist keine pharmazeutische Behandlung verfügbarund das mittlere Sterbealter beträgt 30 Jahre. Eine Phase-3-Studiemit Oxtheras Prüfmedikament Oxabact läuft bei Patienten mit PH Typ I,II oder III, die nicht auf Dialyse angewiesen sind, und einZulassungsantrag wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte desJahres 2021 gestellt. Oxabact wurde in den USA und der EU für dieBehandlung von PH als Orphan-Arzneimittel ausgewiesen.Pressekontakt:Matthew Gantz, CEOTel.: +1-484-680-3001E-Mail: matthew.gantz@oxthera.comOriginal-Content von: OxThera, übermittelt durch news aktuell