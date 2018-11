OxThera AB erhält US-Patent für Oxalobacter Sekretagoga

Stockholm (ots/PRNewswire) -OxThera AB, ein Biopharma-Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz inStockholm, meldete heute, ein US-Patent für Oxalobacter formigenesSekretagoga erhalten zu haben.OxThera AB ist momentan mit der Entwicklung von Oxobact®beschäftigt, eine Formulierung hochkonzentrierten lypholisiertenOxalobacter formigenes als mögliches Behandlungsmittel für anprimärer Hyperoxalurie (PH) erkrankte Patienten . Oxabact®soll dieintestinale Oxolat-Sekretion von Plasma steigern und auf diese WeiseOxalatkristallbildung sowie eine Funktionsverschlechterung der Nierenverhindern. Oxalobacter formigenes produziert spezifischeSekretagoga, die den aktiven transepithelialen Oxalattransport vomBlutkreislauf in die Gedärme unterstützen. OxThera isolierte undbestimmte jene Sekretagoga unter der Patentnummer US 10,125,176 underforscht nun, auf welche Weise sie für therapeutische Zweckeeingesetzt werden könnten."Diese aktuellste Entwicklung sollte uns dazu befähigen,Möglichkeiten zu erforschen, die die positiven Auswirkungen einerOxabact®-Therapie weiterhin optimieren. OxThera hat es sich zum Zielgesetzt, Anwendungsmethoden für besagte Sekretagoga für innovativeTherapiezwecke zu bestimmen, entweder in Isolation oder inKombination mit Oxabact®, um die Oxalatsekretion beiHyperoxalurie-Patienten kontrollieren zu können", erklärte MatthewGantz, CEO von OxThera.Bei PH handelt es sich um eine seltene rezessive Erkrankung, diezu einem signifikant erhöhten endogen produzierten Oxalat-Spiegel imPlasma und Urin führt, was Nierenleiden einschließlichNierenverkalkung zufolge haben kann. Unbehandelt kann dieseErkrankung Nierenversagen sowie einen frühzeitigen Tod herbeiführen.In den westlichen Teilen der Welt sind ungefähr 3000 Patienten vondiesem Leiden betroffen.Oxabact® beschreibt eine orale aktive biotherapeutischeBehandlungsweise, bei der Oxalobacter formigenes, eine Bakterienartmit Oxalat als alleiniger Kohlenstoffquelle, Oxalatsekretion vomBlutplasma in den Darm herbeiführt. Es ist anzunehmen, dassOxalobacter formigenes mit den Zellen der Darmschleimhaut durchSekretagoga interagiert, bei denen es sich um biologische Peptideoder kleine Biomoleküle handelt.OxThera verfügt über die Eigentumsrechte für pharmazeutischePräparate und ihre Verwendung für die Behandlung von Hyperoxalurie.Oxabact® hat sowohl in der EU als auch den USA Orphan Drug-Status fürPH-Behandlungen erhalten. Das Unternehmen leitete kürzlich an zehnklinischen Einrichtungen über sieben Länder verteilt eineplacebokontrollierte Phase 3-Studie mit Oxabact® für an PH erkranktePatienten ein.Weitere Informationen sind unter http://www.oxthera.comerhältlich.Informationen zu OxTheraOxThera hält die weltweiten Rechte für Zusammensetzungs-undVerwendungsmethoden für die Behandlung von Hyperoxalurie. Momentanverfügt OxThera über zwei Produkte in seiner Pipeline: Oxabact® zurBehandlung der primären Hyperoxalurie und Oxazyme®, eineOxalat-Decarboxylase, zur Behandlung von Oxalat-Superabsorption undNierenversagen bei enterischer Hyperoxalurie.Pressekontakt:matthew.gantz@oxthera.comOriginal-Content von: OxThera AB, übermittelt durch news aktuell