OxThera mit Neuigkeiten zu seiner Phase-3-Studie Oxabact® bei primärer Hyperoxalurie

Stockholm (ots/PRNewswire) -OxThera AB, ein Biopharma-Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz inStockholm, gab heute bekannt, dass die Phase-3-Studie mit Oxabact®bei primärer Hyperoxalurie (PH) jetzt vollständig zur Rekrutierungoffensteht. Alle Kliniken, die an der Studie teilnehmen, wurden vonden zuständigen Behörden in Europa sowie den USA zugelassen undleiten gerade das Patienten-Screening ein."Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass wir nun für dieAufnahme zu unserer Phase-3-Studie mit Oxabact® bei primärerHyperoxalurie vollständig offen sind", sagte Matthew Gantz, CEO vonOxThera. "Mehrere Patienten haben wir sogar schon aufgenommen. Wirsind zuversichtlich, dass unser neues Oxabact®-Produkt das Potenzialhat, Patienten mit dieser verheerenden Krankheit zu helfen."Die placebokontrollierte klinische Studie OC5-DB-02 wird an 10Studienzentren in Europa und den USA durchgeführt, und es werdeninsgesamt 22 Patienten aufgenommen. Der letzte Patient wird dieStudienverfahren voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen haben.Oxabact® ist eine orale Behandlung, bestehend aus hochkonzentriertengefriergetrockneten Lebendbakterien (Oxalobacter formigenes), die inKapselform zweimal täglich verabreicht werden. Die Bakterien wirkenim Dünndarm und die Studie zielt darauf ab, die Sekretion von Oxalatvom Plasma in den Darm zu verbessern, wo das Oxalat vom Mikrobiomaufgeschlossen wird."Die Entwicklung neuer Behandlungen für PH stellt eine Chance fürdie Patienten dar, zukünftig mehr Behandlungsoptionen zur Verfügungzu haben", ergänzte Kim Hollander, Executive Director bei derOxalosis and Hyperoxaluria Foundation.Die primäre Hyperoxalurie ist eine seltene, autosomal-rezessivevererbte Erkrankung, bei der die Konzentration des körpereigenenOxalats in Plasma und Urin deutlich erhöht ist. Hohe Konzentrationenvon Oxalat führen zu Organschäden durch Auskristallisieren von Oxalatin z.B. Geweben und der Niere. Unbehandelt kann diese Erkrankung zuNierenversagen und vorzeitigem Tod führen.Die teilnehmenden Studienzentren sind das UniversitätsklinikumBonn, Deutschland, das Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon, Frankreich,das Hôpital Robert Debré, Paris, Frankreich, das Academic MedicalCenter, Amsterdam, Niederlande, das Hospital Vall d´Hebron,Barcelona, Spanien, Royal Free Hospital, London, UK, das CentreHospitalier Universitaire de Liège, Liège, Belgien, die Mayo Clinic,Rochester, USA, das Boston Children´s Hospital, Boston, USA und dasVanderbilt Hospital, Nashville, USA.Weitere Informationen zur Studie sowie zu den aktivenStudienzentren finden Sie auf http://www.clinicaltrials.gov oderkontaktieren Sie Dr. med. Bastian Dehmel, Chief Medical Officer beiOxThera, E-Mail: bastian.dehmel@oxthera.com. Weitere Informationenzur primären Hyperoxalurie finden Sie auf http://www.ohf.org oderhttp://www.oxaleurope.org .OxThera besitzt Eigentumsrechte an pharmazeutische Zubereitungenvon Enzymen und Bakterien sowie deren Verwendung zur Behandlung derHyperoxalurie. Oxabact® gilt in der EU und den USA alsOrphan-Arzneimittel für die Behandlung von PH.http://www.oxthera.comÜber OxTheraOxThera hat gegenwärtig zwei Produkte in seiner Pipeline: Oxabact®zur Behandlung der primären Hyperoxalurie und Oxazyme®, eineOxalat-Decarboxylase, zur Behandlung von Oxalat-Superabsorption undNierenversagen bei enterischer Hyperoxalurie.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anElisabeth Lindner, COO von OxThera AB, E-Mail:elisabeth.lindner@oxthera.com, +46705934199Original-Content von: OxThera AB, übermittelt durch news aktuell