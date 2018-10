Owens & Minor: Was macht der Markt?

Für die Aktie Owens & Minor aus dem Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 25.10.2018 ein Kurs von 14,29 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Owens & Minor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,71 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Health Care Facilities & Svcs) von 71,92. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Owens & Minor auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Owens & Minor von 14,29 USD ist mit -14,79 Prozent Entfernung vom GD200 (16,77 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,46 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,18 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Owens & Minor-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Owens & Minor investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,34 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Health Care Facilities & Svcs einen Mehrertrag in Höhe von 5,61 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.