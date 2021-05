Owens & Minor: Wie reagieren Sie darauf?

Der Owens & Minor-Kurs wird am 12.05.2021, 07:10 Uhr an der Heimatbörse New York mit 33.7 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Owens & Minor liegt bei 63,59, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Owens & Minor bewegt sich bei 60,92. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Owens & Minor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,77 USD mit dem aktuellen Kurs (33,7 USD), ergibt sich eine Abweichung von +25,89 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 36,2 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,91 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Owens & Minor ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Owens & Minor liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 6 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29,94 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (33,7 USD) könnte die Aktie damit um -11,16 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Owens & Minor-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Owens & Minor?

Wie wird sich Owens & Minor nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Owens & Minor Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Owens & Minor Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken