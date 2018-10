Owens & Minor: Unmöglich!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Owens & Minor, die im Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 12.10.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 15,12 USD.

Unser Analystenteam hat Owens & Minor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Owens & Minor mit einer Rendite von -42,57 Prozent mehr als 68 Prozent darunter. Die "Health Care Facilities & Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,44 Prozent. Auch hier liegt Owens & Minor mit 62,01 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,17. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Owens & Minor zahlt die Börse 10,17 Euro. Dies sind 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Health Care Facilities & Svcs" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71,98. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Owens & Minor weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,88 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Health Care Facilities & Svcs") von 1,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,16 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.