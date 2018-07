Owens & Minor: Geht es jetzt um die Wurst?

Für die Aktie Owens & Minor aus dem Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 25.07.2018 ein Kurs von 17,6 USD geführt.Unsere Analysten haben Owens & Minor nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Owens & Minor damit 62,04 Prozent unter dem Durchschnitt (19,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Health Care Facilities & Svcs" beträgt 13,27 Prozent. Owens & Minor liegt aktuell 55,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

