Owens-Illinois: Das kann einfach nicht wahr sein

An der Börse New York schloss die Owens-Illinois-Aktie am 04.09.2018 mit dem Kurs von 17,41 USD. Die Owens-Illinois-Aktie wird dem Segment "Metall- und Glasbehälter" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Owens-Illinois auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Owens-Illinois mit einem Wert von 6,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Containers & Packaging" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,84 , womit sich ein Abstand von 76 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Owens-Illinois damit 30,58 Prozent unter dem Durchschnitt (1,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Containers & Packaging" beträgt 1,52 Prozent. Owens-Illinois liegt aktuell 30,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Owens-Illinois auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Owens-Illinois in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Owens-Illinois hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.