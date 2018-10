Owens Corning: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Corning":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Owens Corning unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte". Die Owens Corning-Aktie notierte am 11.10.2018 mit 51,46 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Owens Corning einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Owens Corning jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Owens Corning investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Construction Materials einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Owens Corning-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 90,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (51,46 USD) ausgehend um 76,35 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Owens Corning von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Owens Corning-Aktie ein "Buy"-Rating.