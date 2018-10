Owen Mumford unterstützt Sie bei der Optimierung der Blutentnahme für genaue Ergebnisse im Point-of-Care-Testing (POCT)

Oxford, England (ots/PRNewswire) -- Owen Mumford, Wegbereiter im Bereich Sicherheitslanzetten für dieKapillarblutentnahme, unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei,die Blutentnahme für bessere Diagnoseergebnisse zu optimieren.- POCT verbessert bei richtiger Anwendung nachweislich diePatientenversorgung und verkürzt Arbeitsabläufe.[1]- Owen Mumfords Schulungsunterlagen "Blutentnahme leicht gemacht"bieten medizinischem Fachpersonal pädagogische Unterstützungen beiKapillarblutuntersuchungen.- Da diese Art der Blutentnahme von medizinischem Fachpersonalzunehmend durchgeführt wird, wird der Zugang zuSchulungsunterlagen zu besseren Ergebnissen führen.Schätzungen zufolge wird sich die Diagnosestellung anhand von POCTbis 2022 weltweit auf über 38 Milliarden US-Dollar belaufen[2].Dadurch werden Untersuchungsergebnisse schneller zugänglich und eineschnellere klinische Entscheidungsfindung sowie angemessenereBehandlungen und Interventionen möglich.Owen Mumford ist Weltmarktführer in der Entwicklung undHerstellung medizinischer Geräte und ist bereits seit vielen Jahrenim Bereich der Kapillarblutentnahme im Rahmen von Diabetes mellitusim POCT-Markt tätig. Owen Mumford ist sich der zunehmenden Anwendungdieser Diagnosemethode bewusst. Aus diesem Grund unterstützen wir diewachsende Zahl medizinischen Fachpersonals, das den Nutzen derKapillarblutentnahme zur Diagnose einer immer größeren Anzahl anErkrankungen erkennt.Diese Unterstützung stellen wir in Form einer Reihe vonSchulungsunterlagen zur Verfügung. Darin werden verschiedeneBlutentnahmetechniken erklärt, damit mithilfe von Kapillarblutgenauere POCT-Ergebnisse erzielt werden können.Dr. Gudrun Hintereder vom Universitätsklinikum Frankfurt sagt:"Meiner Erfahrung nach ist die Kapillarblutentnahme im Krankenhausbesonders hilfreich, um akute Informationen über Blutelektrolyte,Blutgase, Blutwerte, Blutgerinnung und, in besonderen Fällen, überStoffwechselprodukte zu erhalten. In Arztpraxen kann diese Art vonUntersuchung auch als Marker für Herzerkrankungen oder Infektionendienen.1. Larsson, Pylpczuk, Huisman The State of Point-of-Care Testing,a European Perspective March 2015 US National Library of Medicine2. Markets and Markets, Point-of-Care Rapid Diagnostics Market byTesting, Global Forecast to 2022 February 2018Der Vorteil dieser Art von POC-Testing liegt in derBearbeitungszeit. Dadurch können Therapieentscheidungen schnellergetroffen werden.Allerdings ist in diesem Bereich hinsichtlich zugänglicherSchulungs- und Dokumentationsunterlagen noch vielVerbesserungspotenzial vorhanden. Die hohe Arbeitsbelastung vonmedizinischem Fachpersonal erschwert die konsequente Teilnahme anSchulungen. Mithilfe von Kapillarblutuntersuchungen können Fehlerreduziert und letztendlich Zeit gespart werden.Meiner Meinung nach sind die Unterlagen von Owen Mumford implizitund beschreiben die notwendigen Techniken und präanalytischenBedingungen klar und deutlich. Durch das Einhalten der darinbeschriebenen Anweisungen werden Fehler reduziert, wodurch dieQualität der Ergebnisse und Patientenversorgung verbessert werdenkann."Die Unterlagen wurden in Zusammenarbeit mit zwei führendenExperten auf dem Gebiet der Weiterbildung im Bereich Blutentnahmeerstellt. Mary Ertl Dettmann[3] und Beth Kratzer[4], die beidelangjährige Erfahrung in Blutentnahmetechniken haben.Mary Ertl Dettmann meint dazu: "Weiterbildung ist wichtig, umpräanalytische Fehler zu vermeiden, sowohl beim POCT als auch beiLaboruntersuchungen. Irrtümlicherweise wird immer noch angenommen,dass jeder Blut entnehmen kann. Aber das stimmt nicht.3. Mary Ertl Dettmann, MA, CLS, MT(ASCP), war früher in den USABildungskoordinatorin bei ACL Laboratories in West Allis, Wisconsin,und Ausbildungsleiterin Labor bei Wheaton Franciscan Laboratories inMilwaukee, Wisconsin.4. Beth Kratzer, CLS MT(ASCP), ist Koordinatorin für klinischeEntwicklungen in der Abteilung Laborausbildung bei Ascension WIWheaton Franciscan Laboratories in Milwaukee, Wisconsin, USA.Selbstvertrauen ist dabei unerlässlich. Deswegen ist der Titel derSchulungsunterlagen, die wir mit Owen Mumford entwickelt haben, sehrwichtig. Die Unterlagen 'Blutentnahme leicht gemacht' unterstreichengenau das: Wie wichtig es ist, schon beim ersten Mal die richtigeKapillarblutprobe zu erhalten und sich das erforderliche Wissenanzueignen, um auch wirklich genaue und verlässlicheUntersuchungsergebnisse zu erhalten."Beth Kratzer führt fort: "Überall auf der Welt spielen in derGesundheitsversorgung Kosten eine wichtige Rolle. Mit dem Programm"Blutentnahme leicht gemacht" können nicht nur zusätzliche Ausgabendurch wiederholte Entnahmen vermieden, sondern auch die Kosten fürSchulungen reduziert werden. Das Programm vermittelt eineneinheitlichen Ansatz, wobei es zu keinerlei Interpretationsvariantendurch verschiedene Schulungsleiter kommt. Außerdem ist das Programmleicht zugänglich, da die Anweisungen rund um die Uhr verfügbar sind.Es ist ein effektives Mittel für medizinisches Fachpersonal, ihrSelbstvertrauen und ihre Kompetenz bei der Kapillarblutentnahme zusteigern. Auf diese Weise fördert das Programm durch gesteigertesSelbstvertrauen die Nutzung dieser effektiven Diagnosetechnik."Die Unterlagen "Blutentnahme leicht gemacht" finden Sie aufunsererWebseite:https://www.owenmumford.com/de/blutentnahme-leicht-gemacht/Hier können Sie die Schulungsunterlagen auf Deutsch abrufen.Übersetzungen in weiteren Sprachen werden in den kommenden Wochen aufden länderspezifischen Webseiten verfügbar sein.