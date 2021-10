Overstock und Wayfair-Aktien: Ein potenzieller E-Commerce-Paarhandel?

Die Online-Einrichtungshäuser Overstock.com Inc (NASDAQ:OSTK) und Wayfair Inc (NYSE:W) werden in den kommenden Wochen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen, und ein Analyst sagte am Donnerstag, dass er im Vorfeld der anstehenden Berichte eine Aktie der anderen vorzieht.

Der Analyst: Curtis Nagle, Analyst der Bank of America, bestätigte seine Kaufempfehlung für Overstock.com und erhöhte sein Kursziel von 89 auf 97 US-Dollar.



