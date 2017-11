Overstock.com: Ein echter Player!

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Overstock.com verfolgt. Sascha Huber hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Im Gegensatz zu den von Sascha Huber mehrfach beschriebenen „Namechangern“, also Unternehmen, die sich durch Namensänderungen in die lukrative Blockchain-Kette einreihen wollen, wird overstock.com als tatsächlicher „Gamechanger“ bezeichnet. Zwar ist das Unternehmen als Amazon-Konkurrent gegründet worden, forscht nun aber schon seit 2014 an der Blockchain.

Die Chance! Die von overstock.com entwickelten Lösungen könnten mittel- bis langfristig der Bankenbranche schaden und es ist zudem so viel an Kapital vorhanden, dass eine Kapitalerhöhung durchaus möglich ist.

Der Ausblick! Bei dem Unternehmen gibt es zwar – im Gegensatz zu den „Namechangern“ – nicht so viele neue Nachrichten, doch die Aktie scheint ein echter Tipp zu sein.

Wie wird es bei Overstock.com weitergehen? Wir bleiben weiter für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.