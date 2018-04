Overstock.com: Was läuft da mit dem Ravencoin?

Lieber Leser,

nach wie vor gelingt es den Bullen an den Kryptowährungsmärkten den Bären Paroli zu bieten. So ist der eigentlich erwartbare finale Sell Off bisher nach wie vor ausgeblieben. Rein charttechnisch betrachtet ist das durchaus positiv, alleine mir fehlt der Glaube, dass das auch so bleibt. Denn leider sind und werden zu viele Leute ob dieser Tatsache zu schnell ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.